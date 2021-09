Un periodista español confirmó que el Barcelona quiere a Gallardo: "Hubo llamadas"

El periodista español Gerard Romero confirmó en Sports Center que el Barcelona despedirá a Ronald Koeman e irá por Marcelo Gallardo.

La situación en el Barcelona es cada vez más crítica. A la abrupta salida de Lionel Messi al PSG se le suman los problemas y las derrotas como la sufrida ante el Benfica por la UEFA Champions League por 3 a 0. La continuidad del técnico neerlandés Ronald Koeman pende de un hilo y el club ya busca un reemplazante. Tiene en la mira a Marcelo Gallardo y según informó el periodista español Gerard Romero ya lo contactaron.

Si bien el "Muñeco" tiene contrato con River Plate hasta diciembre de 2021, la respuesta al parecer no fue negativa. En caso de que acepte no será en este momento sino más adelante cuando termine su vínculo con el "Millonario". Igualmente Joan Laporta, presidente del club español, tiene otros nombres en carpeta ya que el actual DT tendría las horas contadas.

"Hace unas tres horas aproximadamente el club ha confirmado que Koeman va a estar en el Wanda, no dirigiéndolo porque está sancionado, estará en la grada pero va a seguir dirigiendo al equipo. Lo que sí, cada vez y cada minuto que pasa está más claro que Koeman después de ese partido va a ser destituido del Barcelona. Se va a aprovechar el parate de las selecciones para hacer ese cambio en el banquillo que se necesita", afirmó Romero.

Sobre el técnico argentino el periodista sostuvo: "Uno de los nombres que está en la mesa de Laporta es el de Gallardo. El Barcelona se comunicó con él. Hubo llamadas del club en estos 15 días y Gallardo dijo que ahora no podía asumir el reto porque tenía contrato con River pero que si estaban dispuestos en enero se podía hablar", agregó.

Sin embargo no lo ponen como una prioridad por el vínculo que mantiene con la institución de Núñez: "Ahora mismo no se plantea esa opción de Gallardo porque considera que no hay margen para poder hacer el recambio con Koeman y se buscan otras opciones. Son las de Andrea Pirlo que le gusta mucho al presidente, Xavi Hernández y el seleccionador belga. Esta es la situación a esta hora en Barcelona", concluyó.

Cabe destacar que para el "Muñeco" no se trata de la primera vez que lo observa el club "Culé" que también lo siguió muy de cerca cuando destituyó a Ernesto Valverde a principios de 2020. En aquella ocasión no se concretó su llegada por estar en la misma situación que ahora pero el club volvió a la carga por él.