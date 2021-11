Marcelo Gallardo vuelve a asomar como el "plan B" de Barcelona

Laporta no viajó a Qatar para negociar con las autoridades de Al Sadd por Xavi sino que envió a dirigentes de la cúpula encabezados por su Director Deportivo.

Después de lo que fue la salida de Ronald Koeman del Barcelona, todavía hay problemas para saber quién será el nuevo entrenador del club culé. El principal apuntado es Xavi Hernández, pero según medios españoles el plan B es Marcelo Gallardo.

"Es el plan B de Barcelona y el técnico que más le gusta al presidente, Joan Laporta", confirmaron en las últimas horas medios españoles. Laporta no viajó a Qatar para negociar con las autoridades de Al Sadd por Xavi sino que envió a dirigentes de la cúpula encabezados por su Director Deportivo, Mateu Alemany, y según el diario catalán Mundo Deportivo, si todo avanza por los carriles "deseados", hasta podría ser anunciado el próximo jueves. No obstante, también se podría caer en caso de no llegar a buen puerto.

Además, Xavi no es el candidato preferido por Laporta, sobre todo porque en las últimas elecciones le hizo campaña en contra cuando apoyó al opositor Víctor Font, y prueba de ello fue que no viajó a Qatar. Si lo acepta, es porque después de la partida de Lionel Messi necesita "renovar el aire" con un referente del club que es tan querido por los aficionados. Pero su preferido, según fuentes de medios españoles como el popular programa "El Chiringuito", siempre fue el "Muñeco".

"Gallardo es el plan B de Laporta, pero a la vez su preferido por encima de Xavi, y podría venir a Barcelona apenas River se asegure matemáticamente el campeonato argentino", fue una de las tantas cosas que dijo este programa. "Y como en el transcurso de este mes de noviembre River podría asegurarse el título, sería posible que Gallardo adelantara su incorporación a Barcelona antes de diciembre, cuando finalizará el certamen argentino", puntualizó el programa.

Por todo lo expuesto es que los próximos días serán decisivos, pare el futuro de Gallardo, de Xavi y, fundamentalmente, de Barcelona. "Es el técnico ideal que necesita el 'Barsa' para este momento", refrendaron los panelistas de la emisión diaria de este programa que se emite por Antena 3, de España.