River: panelistas de ESPN afirmaron que Correa y Almada no son estrellas para justificar los 40 millones

El presente futbolístico de River Plate volvió a estar bajo la lupa en ESPN, donde el ciclo Fútbol 12 dedicó buena parte del programa a analizar el mercado de pases del club y las últimas incorporaciones. El eje del debate estuvo puesto en los 40 millones de dólares invertidos en Ángel Correa y Thiago Almada, dos refuerzos que, según los panelistas, todavía no mostraron el nivel que el equipo necesita para revertir su momento.

La discusión arrancó con una pregunta directa de uno de los panelistas: "Gastó 40 millones de dólares en Correa y Almada. ¿Pero fueron para jugar ya?". Esa consulta abrió la puerta a un análisis mucho más crítico sobre el impacto real de ambos futbolistas en el funcionamiento del equipo.

"Se está dando por Correa y Almada más de lo que son", lanzó otro de los participantes, en una definición que marcó el tono del resto del debate. La frase generó el acompañamiento del resto de la mesa, que coincidió en que ambos jugadores, más allá de su jerarquía individual, nunca ocuparon un rol protagónico en los equipos donde jugaron.

"Son buenos futbolistas, sí. Nunca han sido las estrellas de su equipo y de equipos grandes", agregó uno de los panelistas, reforzando la idea de que la magnitud de la inversión no necesariamente se traduce en un salto de calidad inmediato para el Millonario.

"No se van a poner a cargo del mal momento de River"

El análisis avanzó hacia el rol que se les está pidiendo a los dos refuerzos dentro del equipo. Para los panelistas, tanto Correa como Almada pueden aportar en instancias puntuales del partido, pero no están en condiciones de resolver por sí solos la crisis futbolística que atraviesa el club.

"No se van a poner a cargo del mal momento de River. Es un error", sentenció uno de los participantes, cuestionando la expectativa generada en torno a ambos futbolistas. Otro de los panelistas completó la idea apuntando directamente a la dirigencia: "Bueno, si vos gastás 40 millones de dólares... La lectura hagámosla antes, porque después es fácil venir y decir...".

La frase dejó en evidencia el reclamo central del programa: la necesidad de planificar los refuerzos en función de un diagnóstico previo, y no salir a resolver las urgencias del momento con fichajes de alto costo.

La deuda pendiente en el mediocampo

Antes de centrarse en las críticas a los dos delanteros, los panelistas repasaron un problema que, según explicaron, River arrastra desde hace tiempo: la falta de refuerzos jerárquicos en la mitad de la cancha.

"Yo cuando nos fuimos al Mundial, River ya supuestamente tenía Otamendi y un nueve que iba a ser Simeone, que no terminó siendo. Pero con Beltrán o Borré, también faltaban dos jugadores en el mediocampo de River y los nombres ya estaban claros", explicó uno de los panelistas, recordando que las necesidades del plantel eran conocidas desde hace varios mercados.

En ese contexto, surgió el nombre de Alan Lescano como la pieza que, según los participantes, el club necesitaba y no terminó de sumar. "Un jugador que le faltaba a River es Alan Lescano", había señalado uno de los panelistas durante la charla, en una afirmación que recibió el respaldo del resto de la mesa.

Un mercado de pases bajo sospecha

El repaso general del debate dejó una conclusión compartida por todos los panelistas: la inversión de 40 millones de dólares en Correa y Almada no alcanza para tapar el problema estructural que, según el análisis, tiene River en el medio de la cancha.

La discusión también dejó planteado un reclamo hacia la forma en que se planifican los refuerzos en el club, con un pedido explícito de anticipar los diagnósticos antes de salir al mercado, en lugar de hacer las evaluaciones una vez que los resultados deportivos ya no acompañan.