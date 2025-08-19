Sorpresa por lo que hicieron los hinchas de Racing vs. Peñarol por Copa Libertadores

Sorpresa por lo que hicieron los hinchas de Racing en la previa al partido ante Peñarol en Avellaneda.

Hay sorpresa en Racing por lo que hicieron sus fanáticos en la previa al partido frente a Peñarol de Uruguay, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo dirigido por Gustavo Costas necesita remontar el resultado, después de la derrota por 1-0 en la ida en Montevideo ante el conjunto liderado por Diego Aguirre.

Lo concreto en esta oportunidad es que los hinchas de Racing prendieron fuegos artificiales en los alrededores del hotel de concentración de la delegación charrúa. El "Carbonero" se entrenó en el predio de Defensa y Justicia y luego se alojó en un lujoso hotel ubicado a unos 30 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la espera del encuentro, aunque los seguidores del cuadro de Avellaneda prácticamente no dejó descansar en paz a los futbolistas. Los fuertes estallidos se escucharon hasta pasadas las 4 de la mañana del martes 19 de agosto, es decir el mismo día del cotejo.

Se trata de un compromiso que ya viene caliente en todo sentido, luego del destrato recibido por los hinchas del conjunto argentino en la capital uruguaya en la ida, dado que tuvieron que estar más de ocho horas en el Estadio Campeón del Siglo entre la entrada, la disputa del partido y la salida. Para colmo, mientras abandonaban el recinto alrededor de la 1.30 de la mañana, hubo problemas con la Policía y varios de ellos recibieron gases lacrimógenos. La cuestión climatológica también juega su papel, ya que la disputa del encuentro estará en duda hasta último momento por la alerta de ciclogénesis anunciada para la zona de Avellaneda en la que se encuentra el escenario Presidente Perón, más conocido como "Cilindro".

Fuegos artificiales cerca de la concentración de Peñarol.

¿Cuándo juegan Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores? Hora, TV en vivo y streaming

El choque será en el Cilindro de Avellaneda el martes 19 de agosto del 2025 a las 21.30 horas, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, Cablevisión Flow, DGO y Telecentro Play.

La posible formación de Racing vs. Peñarol

Para semejante compromiso, la idea de Costas es colocar a una formación similar a la que cayó en Montevideo. Lo más probable es que el vigente campeón de la Sudamericana y de la Recopa salte a la cancha con Gabriel Arias; Marco Di Césare o Franco Pardo, Santiago Sosa, Franco Pardo o Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián "Maravilla" Martínez y Duván Vergara.

¿Qué necesita Racing para avanzar y eliminar a Peñarol?