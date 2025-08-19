El partido entre Racing Club y Peñarol tiene un fuerte riesgo de suspensión en la Copa Libertadores. Tal cual contó El Destape la posibilidad de que el partido no se lleve a cabo es grande y tiene que ver con la alerta meteorológica que está sobre la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Tras la victoria 1-0 ante el equipo de Diego Aguirre, Racing quiere una victoria que le permita pasar de ronda pero la situación puede no ser posible por el clima y la ciclogénesis.

El pronóstico del tiempo hasta el martes a la noche sostiene que avanza un frente de ciclogénesis que inevitablemente generará tormentas fuertes durante toda la jornada y posible actividad eléctrica. De esta manera, el partido puede no jugarse este martes y esto llevaría a tener un problema grande para el conjunto de Racing. Si efectivamente, la decisión de la Conmebol es suspender el partido, el mismo se jugará el jueves 21 a la misma hora porque el miércoles 20, a las 21:30, tiene que jugar Independiente por Copa Sudamericana. Esto no significaría un cambio de sede, si no que se jugaría en Racing.

Vale decir que se hará intento hasta el último momento será que el choque se juegue, aunque el mal tiempo influirá si se cumple con el pronóstico. Solamente se puede postergar el compromiso si hubiera una tormenta eléctrica, se inundara la cancha o no hubiese la absoluta seguridad para el público presente. Y las evaluaciones serán permanentes en este sentido.

El historial reciente entre ambos equipos en Copa Libertadores favorece ligeramente a los conjuntos argentinos, aunque Peñarol ha demostrado ser un hueso duro de roer en territorio rioplatense. Para Racing, este duelo representa no solo la chance de avanzar en el torneo continental más importante de América, sino también la oportunidad de cortar la racha negativa como local que tiene al equipo y a Costas bajo una presión extrema.

Racing Club vs Peñarol: Ficha técnica