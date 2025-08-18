Alerta meteorológica por la fuerte ciclogénesis golpeará a Argentina

Los momentos más críticos serán durante la noche del lunes y del martes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia importante por la llegada de una fuerte ciclogénesis que afectará a Buenos Aires y otras diez provincias durante 72 horas, desde este lunes hasta el miércoles. Este fenómeno meteorológico, poco común en la región pampeana, promete generar condiciones inestables y un clima extremo.

La ciclogénesis subtropical se origina cuando una masa de aire frío se encuentra con aire cálido y húmedo, lo que provoca la formación de un centro de baja presión. Según el SMN, los momentos más críticos serán durante la noche de hoy y la del martes, cuando se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento, tormentas eléctricas y hasta caída de granizo.

En algunos sectores, los vientos podrían superar los 100 km/h, afectando tanto zonas urbanas como áreas costeras y marítimas. Aunque este tipo de procesos es habitual en latitudes medias, su aparición en la región pampeana es menos frecuente, por lo que las autoridades meteorológicas continuarán monitoreando la situación de cerca.

El SMN explicó que en su versión más severa, conocida como “ciclogénesis explosiva” o “bombogénesis”, la presión atmosférica puede descender más de 24 hPa en 24 horas, lo que genera tormentas de gran intensidad y pone en riesgo la seguridad pública.

Ante este escenario, desde las autoridades recomendaron estar atentos a los pronósticos oficiales, evitar salir a la calle durante tormentas fuertes, asegurar objetos en balcones y patios para que no sean arrastrados por el viento y no sacar la basura mientras haya lluvias intensas.

Una fuerte ciclogénesis que afectará a Buenos Aires y otras diez provincias durante 72 horas

Javier Milei suspendió un acto por el alerta meteorológico

Javier Milei canceló el acto que tenía mañana programado el martes 19 de agosto en Junín por razones meteorológicas. "A partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de seguridad la actividad que tenía prevista para mañana en el partido de Junín, Provincia de Buenos Aires", informó la Oficina del Presidente.

"Esto se debe a la situación climática que se espera en esta zona del país, provocada por una ciclogénesis que generará lluvias abundantes y ráfagas de viento superiores a 55 km/h. Según el organismo de custodia del Presidente, el traslado tanto por vía aérea como terrestre resulta imposible bajo estas condiciones", agregó el comunicado.