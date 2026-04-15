Sorpresa de última hora de Gustavo Costas con la formación de Racing vs. Botafogo

Costas hace un cambio inesperado en la formación de Racing vs. Botafogo.

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, realiza un cambio de última hora en la formación para recibir a Botafogo por la Copa Sudamericana 2026. La "Academia" viene de capa caída en el Torneo Apertura del fútbol argentino, aunque en el plano internacional empezó muy bien: ganó con suplentes en los 2800 metros de altura de Bolivia por 3-1 frente a Independiente Petrolero, en Sucre.

La cuestión ahora es que, de acuerdo con la información del cronista Tomás Dávila en ESPN, el juvenil Gonzalo Sosa será titular frente al conjunto de Brasil. El talentoso mediocampista ofensivo de 21 años irá desde el arranque en el choque a puertas cerradas en el "Cilindro" de Avellaneda, por la segunda fecha del Grupo E que completa Caracas de Venezuela.

La posible formación de Racing vs. Botafogo por la Copa Sudamericana

De esta manera, Costas se inclinaría en el elenco local por Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián "Toto" Fernández; Santiago Solari, Adrián "Maravilla" Martínez y Gonzalo Sosa.

Gonzalo Sosa será titular en Racing vs. Botafogo.

La historia de Gonzalo Sosa en el fútbol

El volante ofensivo de 21 años es habilidoso, tiene gambeta, suele imponerse en el uno contra uno y es el típico "número 10" creador, de tres cuartos de cancha hacia adelante. Nacido el 5 de marzo del 2005 en Rafael Castillo (Provincia de Buenos Aires), cuando era muy chiquito fue a probarse a Boca Juniors en las infantiles y quedó, aunque luego no quiso seguir yendo.

Más tarde fue a Defensa y Justicia, pero tampoco tenía ganas de viajar tanto hasta Florencio Varela pero Ramón "Monchi" Medina, coordinador general del fútbol infantil de la "Academia", convenció al jugador y a sus padres de marcharse a Avellaneda. Una vez convencida la familia, Racing le "compró" a Sosa al "Halcón" por diez pelotas. Desde los 9 años en el cuadro celeste y blanco, a medida que fue creciendo en las inferiores fue sondeado por clubes gigantes internacionales como Real Madrid, Barcelona, PSG y Manchester City.

Después de dejar atrás una lesión de ligamentos en la rodilla que lo marginó de las canchas por unos ocho meses, Sosa cumplió el sueño de debutar oficialmente en la Primera división el 28 de marzo del 2026 ante San Martín de Formosa, por la Copa Argentina. De a poco, Costas lo tiene en cuenta para meterse en el once.

Las bajas de Racing vs. Botafogo

El conjunto local no podrá contar con Gabriel Rojas (suspendido) en el lateral izquierdo ni con Matko Miljevich (suspendido) en el mediocampo. Además, ni siquiera fueron anotados en la lista de buena fe por sus graves lesiones los atacantes Valentín Carboni y Elías Torres.

¿Cómo ver Racing vs. Botafogo? Hora, TV en vivo y streaming

La "Academia" recibirá al "Fogao" el miércoles 15 de abril de 2026 a las 19 horas en el "Cilindro", con el arbitraje del chileno Felipe González. La transmisión en vivo en la televisión será de DirecTV, en tanto que el streaming online será a través de DGO.