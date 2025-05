Los refuerzos de Selección que quieren Racing y Costas para el segundo semestre.

Racing quiere romper el mercado de pases con dos refuerzos que pasaron por la Selección Argentina. El club de Avellaneda anhela pelear por el título de la Copa Libertadores 2025, un torneo que ganó por única vez en su historia allá por 1967. Si bien logró avanzar a los octavos de final una fecha antes del cierre de la fase de grupos, el entrenador Gustavo Costas entiende que tiene un plantel con poco recambio y está con lo justo como para dar el gran salto a nivel internacional.

Aunque en el 2024 la "Academia" ya pudo cortar la sequía de 36 años sin trofeos internacionales con la conquista de la Sudamericana y al inicio de este 2025 le sumó la Recopa, el director técnico le exigió fichajes de jerarquía al presidente Diego Milito en la próxima ventana de julio y agosto. Entre los futbolistas que le gustan al DT aparecen nada menos que Ángel Correa y Giovanni Simeone.

Racing quiere a Ángel Correa y Gio Simeone como refuerzos en 2025

De acuerdo con el medio de comunicación partidario Esto es Racing, los dos delanteros son del interés de la "Academia" para el siguiente semestre. Es que a ambos se les termina el contrato el 30 de junio del 2026 pero analizan marcharse ahora mismo, una temporada antes, para dejarles dinero a los clubes en los que están. Mientras que "Angelito" no tiene continuidad en el Atlético de Madrid de Diego Simeone a los 30 años, justamente a uno de los hijos del "Cholo" le ocurre lo mismo en Napoli de Italia. El ex River Plate ya tiene 29 años, cierta simpatía por la "Acadé" y busca los minutos que no tiene en el cuadro del sur italiano.

Correa y Simeone, los refuerzos de jerarquía que quiere Racing para pelear la Libertadores.

Costas entiende que Racing necesita refuerzos de alto nivel para dar pelea en la triple competencia que se le viene: la Libertadores, el Torneo Clausura y la Copa Argentina. Si bien precisa incorporaciones en varios puestos, como la zaga y el centro del campo, la prioridad estará en la ofensiva. Es que el elenco de Avellaneda nunca pudo reemplazar a los colombianos Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Johan Carbonero, que eran alternativas muy valiosas de tres cuartos de cancha hacia adelante. Con Correa y "Gio" Simeone, podría suplir dichos huecos para acompañar a Santiago Solari, Adrián "Maravilla" Martínez, Maximiliano Salas, Adrián "Rocky" Balboa, Luciano Vietto y Adrián "Toto" Fernández.

Los números de Ángel Correa a nivel clubes

513 partidos oficiales entre San Lorenzo y Atlético de Madrid.

97 goles.

81 asistencias.

5 trofeos obtenidos.

Las estadísticas de Gio Simeone a nivel clubes