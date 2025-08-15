Los dos titulares de Racing que Costas borró para jugar vs. Tigre por el Clausura

Racing Club enfrentará a Tigre por la quinta fecha del Torneo Clausura este viernes 15 de agosto y Gustavo Costas borró a dos habituales titulares. Por supuesto, la prioridad para el experimentado DT es la Copa Libertadores y dejó afuera de los convocados a dos futbolistas importantes dentro del armado del equipo. Igualmente, los de Avellaneda buscarán sumar de a tres en el Cilindro con su gente y la antesala de la vuelta contra Peñarol de Uruguay.

La derrota por 1 a 0 en su visita al "Manya" puso en aprietos a la "Academia" que tendrá que dar vuelta la serie de octavos de final si quiere avanzar a cuartos. Por este motivo, el entrenador no dudó en quitarle lugar de la nómina principal a Juan Nardoni y Santiago Sosa, por lo que no sumarán minutos ante el "Matador" de Victoria. Para colmo, todavía no está confirmado el 11 que saldrá al campo de juego del Estadio Presidente Perón para ir por un triunfo y recuperar terreno en el certamen doméstico.

Sin Nardoni ni Sosa por decisión de Costas, Racing va por un triunfo ante Tigre

Los volantes -más allá de que Sosa se desempeña como líbero- son fundamentales para el técnico y no quiere que se pierdan el cruce de vuelta de la Libertadores que tendrá lugar el martes 19 de agosto desde las 21.30 en el Cilindro. Por este motivo, ni siquiera los incluyó entre los convocados y todo indica que reaparecerán recién contra el club uruguayo. De esta manera, se le abrirá el camino a otros futbolistas que tienen menos rodaje para que puedan jugar contra Tigre en este duelo importante por el Clausura.

En cuanto a los posibles titulares, lo cierto es que aún no hay certezas pero se espera que tanto Martín Barrios como Richard Sánchez aparezcan desde el inicio. Además, cabe destacar que tampoco estarán por lesión Gastón Martirena, Alan Forneris y Matías Zaracho, como también Marcos Rojo que no está habilitado para disputar el torneo, mientras que Adrián "Maravilla" Martínez podría ocupar un lugar en el banco de suplentes. Así, el 11 sería: Gabriel Arias o Facundo Cambeses; Agustín García Basso, Franco Pardo o Marco Di Cesare, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Sánchez, Barrios, Ignacio Rodríguez; Luciano Vietto, Elías Torres, Tomás Conechny.

Juan Nardoni no juega en Racing contra Tigre por el Torneo Clausura

Cuándo juegan Racing y Tigre por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo verlo online

El clásico entre la "Academia" y el "Matador" de Victoria se disputará este viernes 15 de agosto desde las 21.30, en el Estadio Presidente Perón, de Avellaneda, por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025. El árbitro del encuentro será Darío Herrera y el último antecedente entre ambos data del Torneo Apertura, en el que el conjunto que será local en el Cilindro cayó como visitante por 1 a 0 el pasado mes de febrero con gol de Jabes Saralegui. La transmisión de dicho encuentro estará a cargo del canal TNT Sports, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.