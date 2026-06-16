Pronóstico y estadísticas de Irak vs. Noruega por el Mundial 2026

Pronóstico y estadísticas de Irak vs. Noruega por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. Cómo saldrá Irak vs. Noruega.

Irak y Noruega completan la acción inicial del Grupo I del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 cuando se enfrenten este martes en el Boston Stadium. Horas después del cruce entre Francia y Senegal, este choque en Foxborough asoma como una batalla estratégica fundamental para acomodarse en una zona compleja y empezar a construir el camino hacia los dieciseisavos de final.

El seleccionado europeo, comandado por Ståle Solbakken, llega con los flashes encima tras quebrar una racha de 28 años sin participar en Copas del Mundo, impulsado por una generación dorada con nombres de élite mundial. Por su parte, los Leones de Mesopotamia regresan a la cita máxima tras cuatro décadas de ausencia (su única participación fue en México 1986) con la premisa de apostar a un bloque combativo y dar la sorpresa en suelo estadounidense.

Las campañas previas al certamen muestran dinámicas muy competitivas pero en contextos de exigencia dispares. Noruega arriba al debut con un andar sólido y de alta eficacia ofensiva producto de su recta final en las Eliminatorias de la UEFA y la preparación internacional, cosechando cinco victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimas diez presentaciones. El conjunto escandinavo logró consolidar su idea de juego directo, cerrando su puesta a punto con buenos rendimientos colectivos que alimentan la ilusión de su gente.

Por el bando de Irak, el registro reciente expone una notable regularidad dentro de la confederación asiática, sustentada en un andamiaje colectivo muy duro de quebrar. En su decena de compromisos más recientes entre encuentros oficiales y amistosos, cosecharon seis triunfos, dos empates y dos caídas. El cuerpo técnico confía en trasladar esa solidez defensiva y efectividad al plano mundialista para contrarrestar el ritmo europeo.

Los goleadores de cada selección

En la faceta de definición, la máxima estrella escandinava, Erling Haaland, se mantuvo como la carta de gol más desequilibrante en la ofensiva noruega, comandando la tabla de artilleros en la racha previa con el respaldo en el área de Alexander Sørloth. En el seleccionado de Irak, el peso del gol estuvo concentrado en la vigencia de su delantero de referencia, Aymen Hussein, acompañado en el goleo por la peligrosidad de Ali Al-Hamadi, quienes lideraron el ataque en las últimas presentaciones clave.

Ficha del partido: Irak vs. Noruega