Otra estrella del fútbol internacional amagó con llegar a Boca pero ya se bajó: "Nunca hablamos"

Una estrella del fútbol mundial y del gusto de Juan Román Riquelme amagó con jugar en Boca Juniors pero se bajó de esa posibilidad.

Una estrella del fútbol mundial amagó con jugar en Boca Juniors pero rápidamente se bajó de esa posibilidad. De esta manera, otro de los futbolistas que sonó en reiteradas ocasiones para el "Xeneize" no arribará a la institución y se agrega a lo sucedido con el chileno Arturo Vidal y el delantero uruguayo Edinson Cavani. Estos dos últimos estuvieron cerca de sumarse en el mercado de pases actual y tomaron la decisión de continuar su carrera en el exterior.

En este caso, el brasileño Felipe Melo habló en el ciclo radial D Sports -que conduce Marcelo Benedetto- acerca de la chance que tuvo de vestir la camiseta "Azul y Oro" y que finalmente no se concretó. Además, el defensor aseguró que la dirigencia no se contactó con él a pesar de sus ganas de llegar al "Xeneize". Más allá de esto, el jugador de 39 años conserva un sueño pendiente con el club de La Ribera.

"Tuve la ocasión de jugar ahí pero no llegó ninguna oferta. Tengo un año más de contrato en Fluminense y me quiero retirar ahí. De Román me acuerdo cuando jugamos la final de la Supercopa y me mandó dos camisetas de Boca, pero nunca hablamos para jugar en Boca", sostuvo Felipe Melo sobre su presente en el conjunto brasileño y lo que hizo Riquelme cuando se cruzaron en Argentina.

Por otro lado, con la casaca del "Xeneize" puesta como un fanático más, el experimentado zaguero agregó: "Cuando hablo de Boca lo hago como un hincha más. Tengo muchas ganas de ir a La Bombonera y ver un partido con La 12. Soy un soñador, el que no sueña no llega. Un sueño que tengo es hinchar por Boca en un partido con La 12".

El consejo de Felipe Melo a Scaloni y el elogio para Lionel Messi

En otro momento de la entrevista, el central habló del presente de Germán Cano, su compañero argentino en el Flu, y lanzó una sugerencia para el DT de la Selección Argentina: "Además de hacer goles le aporta muchísimo al equipo, es un jugador completo. Creo que Scaloni lo tiene que seguir de cerca. Es el mejor 9 que tenemos. El entrenador tiene su equipo pero lo tiene que probar. No importa los años que tenga, significa un buen momento para ayudar al equipo".

Por último, Felipe Melo se refirió a Lionel Messi y lo destacó por sobre el resto de los futbolistas: "Para mí, Messi es el mejor de la historia. He visto poco jugar a Maradona, no vi jugar a Pelé. Desde que empecé a saber cómo es el fútbol el mejor que vi jugar es Messi. Claro que está Cristiano Ronaldo que es una máquina pero Messi juega y hace el juego. Cristiano tiene que hacer el juego para él. Messi hace llegar la pelota a los demás".

Edinson Cavani reveló por qué no llegó a Boca

El frustrado fichaje de Edinson Cavani por parte de Boca en este mercado de pases desató los comentarios de un sector del fútbol argentino y de la prensa. Después de la situación similar ocurrida con Luis Suárez en River, ahora el otro delantero uruguayo explicó por qué no fue uno de los refuerzos del "Xeneize" tras quedar libre en el Manchester United.

"La decisión es puramente mía, no necesito dar detalles, pero el problema no fue el dinero ni con (Juan Román) Riquelme. "Sin demasiado enrosque, fue una decisión mía", insistió "El Matador", quien tampoco profundizó acerca de su futuro profesional. De esta manera, con un mensaje breve pero contundente, el ex PSG de Francia dio por terminado un capítulo que ilusionó a varios hinchas de Boca que hasta fueron al aeropuerto de Ezeiza a esperar por su llegada.