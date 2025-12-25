Tras una jornada de Nochebuena marcada por las altas temperaturas y una sensación termica que llegó a los 37°, el pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) reveló un cambio con la baja de las máximas para cerrar la Navidad 2025.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tras las amenazas de tormentas previstas (que no ocurrieron finalmente) este jueves se sintió un pequeño alivio, pero el viernes y el sábado las temperaturas se ubicarán entre 33 y 34 grados.

Mientras que las mínimas se ubicaron en torno a los 22 grados con un cielo algo nublado durante gran parte de hoy, el SMN detalló que no habrá probabilidades de nuevas precipitaciones sobre el fin de la Navidad. De todas maneras, durante la tarde, se dio un importante aumento de la temperatura alcanzando los 31° y en las últimas horas vespertinas, el tiempo pasará a ser agradable con ligeras brisas.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana

El viernes 26 de noviembre, el clima volverá a estar cálido con una temperatura máxima de 34 grados, punto que se alcanzará alrededor de las 16 y se extenderá hasta las 18 horas. Nuevamente, el cielo estará algo nublado y seguirá la ausencia de precipitaciones. Estas condiciones variarán hacia el inicio del último fin de semana del 2025.

El sábado 27 de diciembre, el AMBA amanecerá con chaparrones y una temperatura mínima de 23 grados que escalará hasta una máxima de 33; por lo que habrá que mantener los recaudos ante una jornada que virará en calurosa.

Las alertas meteorológicas en Navidad para toda la Argentina

El mapa de alertas del SMN estableció para este jueves 25 de diciembre niveles de riesgo amarillo y naranja por tormentas en le norte del país, alcanzando a un total de nueve (9) provincias.

La alerta más importante rige para las regiones de Formosa, Chaco, norte de Córdoba, Corrientes y el sector este de Salta. En amarillo figuran Misiones, Jujuy, Tucumán, gran parte de Corrientes, norte de Santa Fe y sur de Córdoba.

Mañana, viernes 26, desaparecerá el registro de tormentas en el norte del país, a excepción de un sector de Jujuy. La advertencia amarilla migrará hacia el centro y parte del sur argentino.

Mendoza, La Pampa, Neuquén (región sur), Río Negro, Chubut y un sector de la región cordillerana de Santa Cruz registrarán presencia de fuertes vientos.

Primera ola de calor de la temporada de verano y la última del 2025

A partir del lunes 29 rotará el viento al noroeste y se posicionará aun más del norte o incluso noroeste en los últimos dos días del 2025. Durante estos tres días las temperaturas subirán fuertemente y se esperan mínimas de 23 a 26 y máximas de 34 a 37, en alza especialmente el miércoles 31.

De todas maneras, la actualización del pronóstico podría variar en los próximas días, ya que el 31 llegaría un viento del sur que modificaría el escenario previsto.