Calor en Navidad: así estará el clima este jueves 25 de diciembre

Llegó la Navidad y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 25 de diciembre en Buenos Aires y alrededores. Este jueves navideño, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura se mantendrá calurosa: se ubicará entre una mínima de 18 grados y una máxima 30.

El viernes 26, en el regreso al trabajo y la previa al fin de semana, el calor irá en aumento. La temperatura comenzará en una mínima de 22 grados y se elevará hasta alcanzar los 33. Además, de acuerdo al SMN, el extremo calor estará acompañado por un cielo parcialmente nublado durante todo el día.

Clima más cálido y seco: así será el comienzo del verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.