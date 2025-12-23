Matambre a la leche: receta completa para Navidad

En celebraciones donde se priorizan los platos al horno, esta preparación se destaca por su practicidad y por la posibilidad de hacerla con anticipación

El matambre a la leche es una de las preparaciones más tradicionales de las mesas navideñas argentinas. Su cocción lenta en horno y su textura tierna lo convierten en una opción rendidora y sabrosa para celebraciones familiares. Esta receta clásica combina pocos ingredientes y un procedimiento simple, ideal para fechas especiales.

Por qué el matambre a la leche es un plato infaltable en navidad

En las fiestas de fin de año, los platos al horno ocupan un lugar central por su practicidad y por la posibilidad de prepararlos con anticipación. El matambre a la leche se destaca por lograr una carne suave y jugosa, con una superficie dorada y un sabor equilibrado. Además, permite resolver el plato principal sin técnicas complejas y con ingredientes fáciles de conseguir.

Otra de sus ventajas es el rendimiento: un solo corte alcanza para varios comensales y puede acompañarse con guarniciones simples, como el clásico puré de papas, que completa el menú de Navidad sin sumar demasiados costos.

Ingredientes necesarios para el matambre a la leche

Para obtener un resultado parejo y sabroso, es importante respetar las cantidades y elegir un matambre fresco y de buen tamaño. Los ingredientes para esta receta son:

1 matambre de vaca de 1,5 kg

1/2 cebolla

100 g de pan rallado

1 litro de leche

Sal y pimienta, a gusto

Para acompañar:

4 papas

Estos elementos básicos permiten realzar el sabor natural de la carne sin necesidad de condimentos adicionales.

Preparación paso a paso del matambre a la leche al horno

El procedimiento es sencillo, pero requiere respetar los tiempos de cocción para lograr la textura característica del plato.

Respetar los tiempos de horno y la proporción de leche es fundamental para que la carne quede blanda y se forme una costra dorada en la superficie

Lavar el matambre con agua fría y secarlo con papel de cocina. Retirar el exceso de grasa visible sin eliminarla por completo. Sazonar la carne de ambos lados con sal y pimienta. Colocar el matambre en una asadera apenas aceitada, con la grasa hacia arriba. Picar finamente la cebolla y distribuirla de manera uniforme sobre la superficie de la carne. Espolvorear el pan rallado por encima y agregar una pizca adicional de sal. Volcar lentamente el litro de leche, cubriendo bien toda la preparación. Llevar a horno fuerte y cocinar durante 1 hora a 1 hora y cuarto, hasta que se forme una costra dorada en la superficie y la leche se reduzca.

Durante la cocción, la leche se combina con los jugos de la carne y el pan rallado, generando una cobertura cremosa que luego se gratina en el horno.

Cómo servir el matambre a la leche en la mesa navideña

Una vez finalizada la cocción, el matambre a la leche debe servirse caliente y cortado en cuadrados grandes para facilitar el reparto. La guarnición clásica es el puré de papas, que equilibra el plato y aprovecha la salsa que queda en la asadera.

Para una presentación más prolija, el matambre puede colocarse en una fuente amplia, acompañado por el puré servido en el centro o a un costado. Este plato se adapta tanto a una mesa formal como a un almuerzo familiar relajado.

Con una preparación simple, ingredientes accesibles y un sabor que remite a las recetas de siempre, el matambre a la leche se consolida como una elección segura para celebrar Navidad con un menú tradicional y rendidor.