Matambre a la leche: receta completa para Navidad

El matambre a la leche es una de las preparaciones más tradicionales de las mesas navideñas argentinas. Su cocción lenta en horno y su textura tierna lo convierten en una opción rendidora y sabrosa para celebraciones familiares. Esta receta clásica combina pocos ingredientes y un procedimiento simple, ideal para fechas especiales.
Por qué el matambre a la leche es un plato infaltable en navidad
En las fiestas de fin de año, los platos al horno ocupan un lugar central por su practicidad y por la posibilidad de prepararlos con anticipación. El matambre a la leche se destaca por lograr una carne suave y jugosa, con una superficie dorada y un sabor equilibrado. Además, permite resolver el plato principal sin técnicas complejas y con ingredientes fáciles de conseguir.
Otra de sus ventajas es el rendimiento: un solo corte alcanza para varios comensales y puede acompañarse con guarniciones simples, como el clásico puré de papas, que completa el menú de Navidad sin sumar demasiados costos.
Ingredientes necesarios para el matambre a la leche
Para obtener un resultado parejo y sabroso, es importante respetar las cantidades y elegir un matambre fresco y de buen tamaño. Los ingredientes para esta receta son:
-
1 matambre de vaca de 1,5 kg
-
1/2 cebolla
-
100 g de pan rallado
-
1 litro de leche
-
Sal y pimienta, a gusto
Para acompañar:
-
4 papas
Estos elementos básicos permiten realzar el sabor natural de la carne sin necesidad de condimentos adicionales.
Preparación paso a paso del matambre a la leche al horno
El procedimiento es sencillo, pero requiere respetar los tiempos de cocción para lograr la textura característica del plato.
-
Lavar el matambre con agua fría y secarlo con papel de cocina. Retirar el exceso de grasa visible sin eliminarla por completo.
-
Sazonar la carne de ambos lados con sal y pimienta.
-
Colocar el matambre en una asadera apenas aceitada, con la grasa hacia arriba.
-
Picar finamente la cebolla y distribuirla de manera uniforme sobre la superficie de la carne.
-
Espolvorear el pan rallado por encima y agregar una pizca adicional de sal.
-
Volcar lentamente el litro de leche, cubriendo bien toda la preparación.
-
Llevar a horno fuerte y cocinar durante 1 hora a 1 hora y cuarto, hasta que se forme una costra dorada en la superficie y la leche se reduzca.
Durante la cocción, la leche se combina con los jugos de la carne y el pan rallado, generando una cobertura cremosa que luego se gratina en el horno.
Cómo servir el matambre a la leche en la mesa navideña
Una vez finalizada la cocción, el matambre a la leche debe servirse caliente y cortado en cuadrados grandes para facilitar el reparto. La guarnición clásica es el puré de papas, que equilibra el plato y aprovecha la salsa que queda en la asadera.
Para una presentación más prolija, el matambre puede colocarse en una fuente amplia, acompañado por el puré servido en el centro o a un costado. Este plato se adapta tanto a una mesa formal como a un almuerzo familiar relajado.
Con una preparación simple, ingredientes accesibles y un sabor que remite a las recetas de siempre, el matambre a la leche se consolida como una elección segura para celebrar Navidad con un menú tradicional y rendidor.