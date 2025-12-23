Papas a la crema: receta para acompañar carnes en Navidad y Año Nuevo

Las recetas clásicas vuelven a ganar protagonismo en las mesas festivas de fin de año. Las papas a la crema se consolidan como una guarnición ideal para Navidad y Año Nuevo, gracias a su textura suave y sabor equilibrado. Este plato combina ingredientes simples con una preparación accesible y rendidora.
Por qué las papas a la crema son un clásico de las fiestas
Dentro del recetario tradicional, las papas a la crema ocupan un lugar destacado por su versatilidad. Funcionan como acompañamiento de carnes al horno, preparaciones a la parrilla o platos más contundentes. Su textura cremosa permite equilibrar sabores intensos, convirtiéndolas en una opción habitual para celebraciones.
Además, se trata de una preparación que puede realizarse con anticipación y finalizarse en el horno al momento de servir, una ventaja clave cuando se organizan comidas numerosas. La combinación de crema, leche y queso aporta suavidad sin opacar el plato principal.
Ingredientes para preparar papas a la crema
La siguiente lista corresponde a una preparación básica, pensada para una fuente mediana y adaptable según la cantidad de comensales:
-
2 papas (patatas)
-
1 diente de ajo
-
1/2 cucharada de manteca
-
1/2 taza de crema de leche
-
1/2 taza de leche
-
1 cucharada de queso untable
-
Sal
-
Pimienta
-
Queso rallado a gusto (opcional para gratinar)
Paso a paso de la receta de papas a la crema
La elaboración se realiza en pocos pasos y no requiere técnicas complejas, lo que la vuelve ideal incluso para quienes buscan recetas prácticas para las fiestas.
-
Pelar las papas y cortarlas en rodajas medianas, de aproximadamente medio centímetro de espesor.
-
Untar el fondo de una fuente apta para horno con la manteca blanda. Frotar el ajo sin piel, cortado a la mitad, sobre la superficie para aromatizar.
-
Disponer las rodajas de papa en la fuente, acomodándolas de forma circular para que se superpongan levemente.
-
En un bol, mezclar la leche, la crema de leche, el queso untable, sal y abundante pimienta. Batir hasta integrar y lograr una preparación homogénea.
-
Verter la mezcla líquida sobre las papas, asegurando una distribución pareja.
-
Espolvorear con queso rallado a gusto, combinando variedades si se desea, priorizando una capa ligera para lograr una cobertura crocante.
-
Llevar a horno medio durante aproximadamente 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y gratinada.
Al retirar la fuente del horno, la preparación debe presentar una textura cremosa en el interior y una capa superior firme y ligeramente crujiente.
Con qué platos combinar las papas a la crema
Las papas a la crema funcionan como una guarnición neutra y suave, lo que permite acompañarlas con platos de mayor intensidad. Resultan ideales junto a carnes asadas, pollo al horno, carne a la olla o preparaciones rebozadas.
También se adaptan a mesas variadas, donde conviven distintas opciones principales. Por esa razón, se convierten en una elección frecuente para Navidad y Año Nuevo, ya que armonizan con múltiples sabores sin perder protagonismo.