Papas a la crema: receta para acompañar carnes en Navidad y Año Nuevo

Las papas a la crema se destacan como una guarnición infaltable para Navidad y Año Nuevo

Las recetas clásicas vuelven a ganar protagonismo en las mesas festivas de fin de año. Las papas a la crema se consolidan como una guarnición ideal para Navidad y Año Nuevo, gracias a su textura suave y sabor equilibrado. Este plato combina ingredientes simples con una preparación accesible y rendidora.

Por qué las papas a la crema son un clásico de las fiestas

Dentro del recetario tradicional, las papas a la crema ocupan un lugar destacado por su versatilidad. Funcionan como acompañamiento de carnes al horno, preparaciones a la parrilla o platos más contundentes. Su textura cremosa permite equilibrar sabores intensos, convirtiéndolas en una opción habitual para celebraciones.

Además, se trata de una preparación que puede realizarse con anticipación y finalizarse en el horno al momento de servir, una ventaja clave cuando se organizan comidas numerosas. La combinación de crema, leche y queso aporta suavidad sin opacar el plato principal.

Ingredientes para preparar papas a la crema

La siguiente lista corresponde a una preparación básica, pensada para una fuente mediana y adaptable según la cantidad de comensales:

2 papas (patatas)

1 diente de ajo

1/2 cucharada de manteca

1/2 taza de crema de leche

1/2 taza de leche

1 cucharada de queso untable

Sal

Pimienta

Queso rallado a gusto (opcional para gratinar)

Paso a paso de la receta de papas a la crema

Las papas a la crema forman parte del recetario tradicional por su capacidad de equilibrar platos intensos y adaptarse a distintos menús festivos

La elaboración se realiza en pocos pasos y no requiere técnicas complejas, lo que la vuelve ideal incluso para quienes buscan recetas prácticas para las fiestas.

Pelar las papas y cortarlas en rodajas medianas, de aproximadamente medio centímetro de espesor. Untar el fondo de una fuente apta para horno con la manteca blanda. Frotar el ajo sin piel, cortado a la mitad, sobre la superficie para aromatizar. Disponer las rodajas de papa en la fuente, acomodándolas de forma circular para que se superpongan levemente. En un bol, mezclar la leche, la crema de leche, el queso untable, sal y abundante pimienta. Batir hasta integrar y lograr una preparación homogénea. Verter la mezcla líquida sobre las papas, asegurando una distribución pareja. Espolvorear con queso rallado a gusto, combinando variedades si se desea, priorizando una capa ligera para lograr una cobertura crocante. Llevar a horno medio durante aproximadamente 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y gratinada.

Al retirar la fuente del horno, la preparación debe presentar una textura cremosa en el interior y una capa superior firme y ligeramente crujiente.

Con qué platos combinar las papas a la crema

Las papas a la crema funcionan como una guarnición neutra y suave, lo que permite acompañarlas con platos de mayor intensidad. Resultan ideales junto a carnes asadas, pollo al horno, carne a la olla o preparaciones rebozadas.

También se adaptan a mesas variadas, donde conviven distintas opciones principales. Por esa razón, se convierten en una elección frecuente para Navidad y Año Nuevo, ya que armonizan con múltiples sabores sin perder protagonismo.