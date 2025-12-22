Las 6 recetas vegetarianas para Navidad: qué hacer en tu mesa

Muchos de los platos tradicionales de Navidad suelen llevar carne. Sin embargo, existe la posibilidad de preparar algunos de los grandes clásicos navideños en una versión veggie para que los vegetarianos puedan disfrutar de algo rico por fuera de la ensalada rusa. Cuáles son las mejores recetas.

Las 6 recetas vegetarianas claves para hacer en Navidad

Preparar una mesa navideña vegetariana requiere un poco de planificación, pero no es imposible. Existen opciones ricas y sin carne que podés hacer en estas fiestas. Las recomendadas para Navidad son:

1. Vitel toné de berenjenas

Es el clásico de los clásicos, pero en versión veggie. En lugar de peceto, tenés que usar berenjenas asadas o hervidas cortadas en rodajas finas.

Cómo hacerlo: Cociná las berenjenas con piel hasta que estén tiernas. Para la salsa, procesá mayonesa, crema de leche, alcaparras, mostaza y una buena cantidad de algas nori picadas (esto le da el "sabor a mar" que reemplaza al atún). Cubrí las rodajas, dejá enfriar y decorá con huevo duro y más alcaparras.

2. Tomates rellenos con tabulé de quinoa

Se trata de un gran clásico con un relleno elevado. Ideal para combatir el calor de diciembre con un plato fresco.

Cómo hacerlo: Vaciá tomates redondos y firmes. En lugar del arroz tradicional, usá quinoa cocida mezclada con pepino picado, menta fresca, perejil, jugo de limón y aceite de oliva. Es una opción nutritiva, apta para celíacos y mucho más liviana que la versión con mayonesa.



El tomate relleno es una versión elevada del clásico plato

3. Matambre de calabaza y queso

Una alternativa visualmente impactante que reemplaza al matambre de carne.

Cómo hacerlo: Cortá una calabaza a lo largo en láminas finas o usala como base asada. Rellenala con espinacas salteadas, queso muzzarella, morrones asados y zanahoria rallada. Enrollá con cuidado (podés ayudarte con papel aluminio) y llevalo al horno hasta que el queso se funda. Se sirve frío o tibio.

4. Pionono agridulce de hummus y palta

El pionono no puede faltar, pero esta versión es una explosión de texturas.

Cómo hacerlo: Untá la masa de pionono con una capa generosa de hummus de garbanzos. Agregá láminas de palta, rodajas de huevo, aceitunas verdes y unas nueces picadas para el toque crocante. Enrollá y decorá por fuera con queso crema y pimentón ahumado.

5. Risotto de hongos

Si sos de los que prefieren un plato principal contundente a pesar del calor, un risotto es elegancia pura.

Cómo hacerlo: Usá arroz arborio o carnaroli. El secreto está en un buen caldo de verduras casero. Sumá champiñones y portobellos salteados con un poco de vino blanco. Finalizá con manteca fría y mucho queso parmesano para lograr esa cremosidad característica.

El risotto de hongos es una opción para quienes difrutan de platos calientes

6. Torre de panqueques vegetal

Un emblema de las fiestas argentinas que permite jugar con las capas.