Colapinto recibió un regalo de Tsunoda.

La cita en el GP de Abu Dhabi marcó el cierre de una temporada intensa de Fórmula 1, que culminó con la consagración de Lando Norris tras ganarle el campeonato por dos puntos a Max Verstappen. Ahora bien, la última visita al paddock también hizo de este un espacio de celebración por la cercanía de las fiestas y, como ya es costumbre en la máxima categoría, se organizó la tradicional dinámica del amigo invisible en la antesala a la Navidad.

En dicha dinámica, los pilotos se intercambian regalos y el que lo recibe debe adivinar quién se lo envió, algo que fue compartido recientemente por la prensa oficial de la F1. En la previa a la Navidad, las redes oficiales de la competencia mostraron cómo fue el intercambio este año y Franco Colapinto fue uno de los protagonistas al recibir un Funko Pop de Red Bull, lo que disminuía el número de opciones que tenía para adivinar.

“Tengo que adivinar. Igualmente, no es justo porque hay gente que ya sabe quién le regaló”, había dicho el piloto argentino antes de abrir su regalo, aunque no tardó en darse cuenta de que su amigo invisible había sido Yuki Tsunoda. “Wow, es muy lindo. Tiene una enorme cabeza así que no creo que le entre mi casco, ja. Gracias, Yuki”, dijo Colapinto, que también remarcó que le gustaría tener un modelo propio en Funko Pop.

Pero así como el pilarense recibió un regalo también fue el amigo invisible de otro piloto, que tampoco tardó mucho en descubrirlo. Se trata de Oliver Bearman, el rookie de Haas que fue sorprendido con una remera negra que tenía un oso con la camiseta de Argentina y su nombre y número, lo que le dio la pista que necesitaba el británico.

“Es un oso argentino muy enojado. Realmente me pregunto quién pudo haberme dado un oso argentino. ¿Habrá sido el piloto argentino de la F1?”, comenzó “Ollie”, ya con la seguridad de que el regalo había sido enviado por Colapinto. Acto seguido, el joven inglés agregó: “Es un lindo regalo, Franco. ¡Gracias! La voy a usar en Navidad, debajo de mi sweater de Navidad. Es hermosa”.

Así es la remera que Franco le regaló a Bearman.

Los números de Colapinto en la F1 2025

Con la temporada finalizada, la Fórmula 1 hizo un breve informe del año que tuvo Franco Colapinto en cuanto a sus estadísticas, en el cual se puede ver que completó 17 Grandes Premios y dio un total de 1049 vueltas. En relación con esto, el argentino se perdió 382 vueltas, 330 debido a que no estuvo en las primeras seis fechas del año y las restantes a causa de que no pudo largar en el GP de Gran Bretaña por una falla en el A525.