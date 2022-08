Edinson Cavani reveló por qué no llegó a Boca: "El problema"

Edinson Cavani explicó por qué no fue refuerzo de Boca en este mercado de pases del fútbol argentino. Qué le pasó al uruguayo.

El frustrado fichaje de Edinson Cavani por parte de Boca en este mercado de pases desató los comentarios de un sector del fútbol argentino y de la prensa. Después de la situación similar ocurrida con Luis Suárez en River, ahora el otro delantero uruguayo explicó por qué no fue uno de los refuerzos del "Xeneize".

De esta manera, el entrenador Hugo Ibarra deberá conformarse hasta el final de este semestre con los tres centrodelanteros del plantel profesional: Darío Benedetto, Luis Vázquez y Nicolás Orsini. Incluso, "Edi" todavía busca club, con Villarreal y Valencia de España como los principales interesados por contar con sus servicios.

Cavani explicó por qué no llegó a Boca: "No fue el dinero"

Si bien no se trató de una entrevista, ESPN sacó a la luz un breve intercambio fuera de aire con el goleador charrúa de 35 años. Allí, el ex Manchester United de Inglaterra reveló: "La decisión es puramente mía, no necesito dar detalles, pero el problema no fue el dinero ni con (Juan Román) Riquelme".

"Sin demasiado enrosque, fue una decisión mía", insistió "El Matador", quien tampoco profundizó acerca de su futuro profesional tras haber quedado libre de "Los Diablos Rojos". De esta manera, con un mensaje breve pero contundente, el ex PSG de Francia dio por terminado un capítulo que ilusionó a varios hinchas de Boca que hasta fueron al aeropuerto de Ezeiza a esperar por su llegada.

Por qué Cavani no vino a Boca

A pesar de haber analizado la oferta de la institución de La Ribera durante 15 días, el crack le comunicó a Riquelme que no vestirá la camiseta del club, al menos por ahora. Incluso, el atacante le expresó al ídolo "azul y oro" que su familia quiere seguir en Europa y rechazó el contrato que le habían planteado por una temporada y media hasta el 31 de diciembre de 2023.

Cavani al fin explicó por qué no llegó a Boca en este mercado de pases.

En este sentido, con Valencia y Villarreal en plenas tratativas, el mercado de pases en el Viejo Continente culminará recién a finales de agosto, por lo que puede ocurrir cualquier cosa. Por último, aparecieron los llamados desde Peñarol de Uruguay para contar con los servicios del futbolista que disputará su cuarto y último Mundial en Qatar 2022 con la Selección "Celeste".