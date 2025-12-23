Ensalada de papas y huevo: receta fácil y barata para cocinar en Navidad y Año Nuevo

La ensalada de papa y huevo es uno de los platos más buscados para las mesas de Navidad y Año Nuevo por su practicidad, su costo accesible y su capacidad de adaptarse a distintos gustos. Clásica, rendidora y fácil de preparar, esta receta permite resolver una guarnición completa sin pasar horas en la cocina.
Por qué la ensalada de papa y huevo es un clásico de las fiestas
En celebraciones donde abundan platos principales elaborados, contar con una opción fresca y simple resulta clave. La ensalada de papa y huevo cumple ese rol a la perfección: aporta saciedad, combina bien con carnes frías o asadas y puede prepararse con anticipación. Además, admite múltiples variantes según los ingredientes disponibles, lo que la vuelve ideal para fechas especiales con muchos comensales.
Ingredientes económicos y fáciles de conseguir
Uno de los mayores beneficios de esta receta es que utiliza productos básicos, presentes en cualquier cocina. Para preparar una ensalada de papa y huevo para varias personas, se necesitan:
-
2 papas medianas
-
3 huevos
-
Mayonesa
-
1 o 2 cucharadas de mostaza
-
Alcaparras o aceitunas, a gusto
-
Cebolla de verdeo o cebolla común
-
Jugo de medio limón
-
Sal y pimienta
Opcionales para sumar sabor y textura:
-
Pepino
-
Arvejas
-
Hinojo bien finito
-
Pickles
-
Hojas verdes
-
Palta
-
Perejil, ciboulette o tomillo
-
Semillas para servir
Cómo preparar la ensalada de papa y huevo paso a paso
El secreto de esta receta está en respetar los tiempos de cocción y en el orden de los ingredientes.
-
Cocinar los huevos durante 7 minutos desde que comienza el hervor. Si están fríos de heladera, extender a 8 minutos. Reservar.
-
Cocinar las papas al vapor, al horno o hervidas con piel. Una vez tiernas, pelarlas y cortarlas en cubos.
-
Salpimentar las papas aún calientes para que absorban mejor el sabor.
-
Preparar el aderezo mezclando mayonesa, mostaza, alcaparras o aceitunas picadas, jugo de limón y, si se desea, un chorrito de agua.
-
Incorporar el aderezo a las papas calientes y mezclar suavemente.
-
Agregar los huevos picados y el resto de los ingredientes elegidos.
-
Si se utiliza cebolla común, macerarla previamente con limón o vinagre y sal para suavizar su intensidad.
Para ocasiones como Navidad o Año Nuevo, la ensalada puede dejarse lista con anticipación y sumar las hierbas frescas, semillas y la parte verde del verdeo justo antes de servir.
Cómo hacer mayonesa casera para la ensalada
La mayonesa casera eleva el sabor final de la ensalada de papa y huevo y se prepara en pocos minutos:
-
Colocar 1 huevo entero y 1 taza de aceite en el vaso de la minipimer.
-
Agregar sal, pimienta u otros condimentos a gusto.
-
Introducir la minipimer apagada hasta el fondo y comenzar a batir sin mover.
-
Cuando emulsione, subir y bajar lentamente hasta lograr una textura espesa.
-
Incorporar el limón al final y batir unos segundos más.