Ensalada de papas y huevo: receta fácil y barata para cocinar en Navidad y Año Nuevo

En celebraciones con menús abundantes, esta receta cumple un rol clave: acompaña carnes frías o asadas, aporta saciedad y equilibra la mesa con una preparación simple y fresca

La ensalada de papa y huevo es uno de los platos más buscados para las mesas de Navidad y Año Nuevo por su practicidad, su costo accesible y su capacidad de adaptarse a distintos gustos. Clásica, rendidora y fácil de preparar, esta receta permite resolver una guarnición completa sin pasar horas en la cocina.

Por qué la ensalada de papa y huevo es un clásico de las fiestas

En celebraciones donde abundan platos principales elaborados, contar con una opción fresca y simple resulta clave. La ensalada de papa y huevo cumple ese rol a la perfección: aporta saciedad, combina bien con carnes frías o asadas y puede prepararse con anticipación. Además, admite múltiples variantes según los ingredientes disponibles, lo que la vuelve ideal para fechas especiales con muchos comensales.

Ingredientes económicos y fáciles de conseguir

Uno de los mayores beneficios de esta receta es que utiliza productos básicos, presentes en cualquier cocina. Para preparar una ensalada de papa y huevo para varias personas, se necesitan:

2 papas medianas

3 huevos

Mayonesa

1 o 2 cucharadas de mostaza

Alcaparras o aceitunas, a gusto

Cebolla de verdeo o cebolla común

Jugo de medio limón

Sal y pimienta

Opcionales para sumar sabor y textura:

Pepino

Arvejas

Hinojo bien finito

Pickles

Hojas verdes

Palta

Perejil, ciboulette o tomillo

Semillas para servir

Cómo preparar la ensalada de papa y huevo paso a paso

El secreto de esta receta está en respetar los tiempos de cocción y en el orden de los ingredientes.

Cocinar los huevos durante 7 minutos desde que comienza el hervor. Si están fríos de heladera, extender a 8 minutos. Reservar. Cocinar las papas al vapor, al horno o hervidas con piel. Una vez tiernas, pelarlas y cortarlas en cubos. Salpimentar las papas aún calientes para que absorban mejor el sabor. Preparar el aderezo mezclando mayonesa, mostaza, alcaparras o aceitunas picadas, jugo de limón y, si se desea, un chorrito de agua. Incorporar el aderezo a las papas calientes y mezclar suavemente. Agregar los huevos picados y el resto de los ingredientes elegidos. Si se utiliza cebolla común, macerarla previamente con limón o vinagre y sal para suavizar su intensidad.

Para ocasiones como Navidad o Año Nuevo, la ensalada puede dejarse lista con anticipación y sumar las hierbas frescas, semillas y la parte verde del verdeo justo antes de servir.

Cómo hacer mayonesa casera para la ensalada

La mayonesa casera eleva el sabor final de la ensalada de papa y huevo y se prepara en pocos minutos: