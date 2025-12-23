EN VIVO
Ensalada de papas y huevo: receta fácil y barata para cocinar en Navidad y Año Nuevo

Clásica, rendidora y fácil de preparar, la ensalada de papa y huevo se consolida como una de las guarniciones infaltables en las mesas de Navidad y Año Nuevo

23 de diciembre, 2025 | 19.30

La ensalada de papa y huevo es uno de los platos más buscados para las mesas de Navidad y Año Nuevo por su practicidad, su costo accesible y su capacidad de adaptarse a distintos gustos. Clásica, rendidora y fácil de preparar, esta receta permite resolver una guarnición completa sin pasar horas en la cocina.

Por qué la ensalada de papa y huevo es un clásico de las fiestas

En celebraciones donde abundan platos principales elaborados, contar con una opción fresca y simple resulta clave. La ensalada de papa y huevo cumple ese rol a la perfección: aporta saciedad, combina bien con carnes frías o asadas y puede prepararse con anticipación. Además, admite múltiples variantes según los ingredientes disponibles, lo que la vuelve ideal para fechas especiales con muchos comensales.

Ingredientes económicos y fáciles de conseguir

Uno de los mayores beneficios de esta receta es que utiliza productos básicos, presentes en cualquier cocina. Para preparar una ensalada de papa y huevo para varias personas, se necesitan:

  • 2 papas medianas

  • 3 huevos

  • Mayonesa

  • 1 o 2 cucharadas de mostaza

  • Alcaparras o aceitunas, a gusto

  • Cebolla de verdeo o cebolla común

  • Jugo de medio limón

  • Sal y pimienta

Opcionales para sumar sabor y textura:

  • Pepino

  • Arvejas

  • Hinojo bien finito

  • Pickles

  • Hojas verdes

  • Palta

  • Perejil, ciboulette o tomillo

  • Semillas para servir

Cómo preparar la ensalada de papa y huevo paso a paso

Uno de los grandes atractivos de la ensalada de papa y huevo es que se prepara con productos básicos que suelen estar en cualquier cocina

El secreto de esta receta está en respetar los tiempos de cocción y en el orden de los ingredientes.

  1. Cocinar los huevos durante 7 minutos desde que comienza el hervor. Si están fríos de heladera, extender a 8 minutos. Reservar.

  2. Cocinar las papas al vapor, al horno o hervidas con piel. Una vez tiernas, pelarlas y cortarlas en cubos.

  3. Salpimentar las papas aún calientes para que absorban mejor el sabor.

  4. Preparar el aderezo mezclando mayonesa, mostaza, alcaparras o aceitunas picadas, jugo de limón y, si se desea, un chorrito de agua.

  5. Incorporar el aderezo a las papas calientes y mezclar suavemente.

  6. Agregar los huevos picados y el resto de los ingredientes elegidos.

  7. Si se utiliza cebolla común, macerarla previamente con limón o vinagre y sal para suavizar su intensidad.

Para ocasiones como Navidad o Año Nuevo, la ensalada puede dejarse lista con anticipación y sumar las hierbas frescas, semillas y la parte verde del verdeo justo antes de servir.

Cómo hacer mayonesa casera para la ensalada

La mayonesa casera eleva el sabor final de la ensalada de papa y huevo y se prepara en pocos minutos:

  • Colocar 1 huevo entero y 1 taza de aceite en el vaso de la minipimer.

  • Agregar sal, pimienta u otros condimentos a gusto.

  • Introducir la minipimer apagada hasta el fondo y comenzar a batir sin mover.

  • Cuando emulsione, subir y bajar lentamente hasta lograr una textura espesa.

  • Incorporar el limón al final y batir unos segundos más.

