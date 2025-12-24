Se registraron 3.182 denuncias por violencia doméstica contra niños y adolescentes en 2024

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema informó este miércoles que hubo 3.182 denuncias de violencia familiar con niños y adolescentes involucrados durante 2024. El 52% de las víctimas eran mujeres y la edad promedio fue de 9 años.

En el informe la OVD indicó que 3.484 personas fueron denunciadas, cifra que representa el 32%, mientras que la Justicia dictó 4.474 medidas preventivas.

La estadística sostiene que un 52% de los damnificados pertenecían al sexo femenino, la edad promedio fue de 9 años, al tiempo que en el 80% de los casos había un parentesco con el presunto agresor (66% eran sus padres y 34% sus madres).

A su vez, se registró un maltrato psicológico o emocional en el 95%, físico en el 37% y abuso sexual en el 9%, según informó Noticias Argentinas.

Los profesionales constataron lesiones en 140 menores, quienes mostraban heridas sufridas en el rostro (36%) y más de la mitad (55%) exhibía lastimaduras como consecuencia de hechos anteriores.

Las denuncias eran recibidas de manera cotidiana o semanal (59%), a la vez que en el 36% de los acontecimientos había altísimo o alto riesgo, conforme a la evaluación realizada por el equipo médico de la OVD.

"Entre los niños y adolescentes afectados, 244 tenían algún tipo de discapacidad. Hubo 5 adolescentes de entre 16 y 17 años que estaban cursando embarazos al momento de la presentación en la OVD, y 4, de entre 15 y 17, que tenían hijos", agregó el informe.

El 99% de las denuncias fueron derivadas a la Justicia Nacional en lo Civil y el 91% al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dependiente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.