Stranger Things 5: a qué hora se estrena el Volumen 2 en Netflix

Stranger Things 5: a qué hora de Argentina se estrena el Volumen 2 en Netflix

Los fanáticos de Stranger Things podrán disfrutar del los nuevos episodios de la quinta temporada este 25 de diciembre. Tras el furor de noviembre, Netflix estrena el Volumen 2 en plena Navidad, aunque para el verdadero final habrá que esperar hasta Año Nuevo.

Stranger Things 5: a qué hora se pueden ver los nuevos episodios en Argentina

Los horarios del estreno de la segunda parte de Stranger Things varían de acuerdo la región y en Argentina los episodios cinco, seis y siete, van a estar disponibles desde las 22 hs del jueves 25 de diciembre.

Se trata de tres capítulos de un poco más de una hora cada uno, por lo que muchos argentinos irán trasnochados al trabajo el viernes 26. El lanzamiento escalonado hace que los fanáticos de la serie tengan que esperar hasta el próximo 31 de diciembre (también a las 22 hs) para ver el episodio final titulado “The Rightside Up” que durará más de dos horas.

El Volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things se estrenará a las 22 hs

El último capítulo de la serie se estrenará en cines solo en Estados Unidos y Canadá, donde más de 350 salas proyectarán el último episodio de manera limitada. Sin embargo, la iniciativa no extiende a salas de Latinoamérica.

Cuáles son los tres capítulos de Stranger Things que se estrenan en Navidad

El Volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things cuenta con solo tres capítulos, pero que duran más de una hora cada uno. Estos son:

“Shock Jock”: dura 78 minutos

“Escape from Camazotz”: con una duración de 75 minutos

“The Bridge”: tiene una duración de 76 minutos.

El episodio final de Stranger Things se estrenará recién el 31 de diciembre

¿De qué trata la temporada final de Stranger Things?

El pueblo de Hawkins en 1987 continúa conmocionado por la apertura de múltiples portales y el ya conocido grupo de amigos se une para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna que se desvaneció sin dejar ningún rastro.

El gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Eleven, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca, pero al hacerlo se darán cuenta de que no conocen nada realmente sobre el Upside Down. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez.