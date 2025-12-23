Llegó la primera computadora cuántica universitaria a la Argentina: quiénes podrán usarla

Esta incorporación busca democratizar el acceso a una infraestructura clave para la enseñanza y la investigación en física, matemáticas, ciencia de la computación y áreas tecnológicas de frontera.

La primera computadora cuántica universitaria llegó a la Argentina y se encuentra en el conurbano bonaerense. Esta tecnología viene creciendo hace décadas y lo seguirá haciendo en los próximos años. Además, se trata del primer desarrollo de este tipo en universidades públicas de nuestro país y es el segundo en América Latina, de la mexicana UNAM.

Esta incorporación busca democratizar el acceso a una infraestructura clave para la enseñanza y la investigación en física, matemáticas, ciencia de la computación y áreas tecnológicas de frontera. En la Argentina hay grupos de investigación valiosos capaces de aprovechar esas herramientas, ya que decena de universidades, departamentos universitarios y centros de investigación nacionales firmaron un acuerdo para potenciar la investigación y la formación de recursos humanos preparados.

A diferencia de la tradicional, la computación cuántica tiene una lógica completamente distinta: trabaja con partículas de electrón y con la mecánica cuántica. Además, con sus avances permite resolver problemas que resultaban imposibles e impactará en áreas como la investigación farmacéutica, el desarrollo de nuevos materiales, la gestión financiera, la criptografía, la mitigación del cambio climático y la industria bélica, entre otras.

Dónde está la primera computadora cuántica en Argentina

En el marco de un acuerdo que busca unir fuerzas para ofrecer una oferta académica y de investigación en computación cuántica de calidad para todos los estudiantes que cursan carreras afines (física, informática o ciencias de la computación) en todas las casas de estudio del país, se compró la primera computadora cuántica para uso académico que ya funciona en la Universidad de Hurlingham (UNAHUR).

También contrataron capacidad cuántica en una nube de Amazon. Con todas estas herramientas armarán cursos de grado y maestrías especializadas en la materia. El acuerdo fue rubricado por el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, equipos de las universidades nacionales de La Plata, Córdoba, San Martín, Hurlingham, Noroeste de la Provincia, San Antonio de Areco, Río Negro, del Centro de la Provincia, Arturo Jauretche, Quilmes, el Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación (ICC, UBA/CONICET), la Comisión de Investigaciones Científicas y la Asociación Física Argentina, entre otras instituciones.

Qué es una computadora cuántica

El equipo físico que adquirió la UNAHUR es de tres qubits, que se diferencia de las tradicionales en cuanto a su funcionamiento. Al contratar los servicios en la nube provistos por Amazon, está habilitada a trabajar con ordenadores cuánticos de mayor tamaño instalados en otros países, ampliándose el campo de experimentación para docentes, investigadores y estudiantes argentinos.

Desde la Universidad aclararon que la computadora estará disponible para todas las instituciones de educación superior e investigación adheridas al convenio federal, con enfoque en la formación interuniversitaria y el desarrollo de recursos humanos especializados.

La institución adquirió una computadora cuántica educativa de la marca china SpinQ, que tiene la ventaja de funcionar a temperatura ambiente. También usa tecnología de resonancia magnética nuclear a través del cual se logra trabajar con tres qubits (la unidad de medida de la computación cuántica). El equipo costó unos u$s 50.000, mientras que la suscripción a Amazon Braket se cobra de acuerdo al uso.

Una computadora cuántica es una computadora que puede hacer muchísimos cálculos en paralelo, lo que posibilita que resuelva problemas en minutos o segundos, mientras que la computadora común podría tardar años. Esto se debe a que mientras que la computación clásica utiliza bits para representar información y realizar cálculos, la computación cuántica reúne elementos de la ciencia de la computación, la física y la matemática, y emplea sistemas denominados qubits que pueden estar en una superposición de estados y entrelazados entre sí.