Oscar Ruggeri y Diego Latorre se sacaron chispas en el programa del pasado lunes por la noche, que tuvo lugar en ESPN. Los exfutbolistas debatieron acerca de lo ocurrido en el Superclásico entre Boca y River, y ambos terminaron realizando comentarios muy picantes, al punto de que los espectadores advirtieron sobre el tenso momento que se vivió en vivo. De hecho, el Cabezón apuró a Gambeta: "¿Vos me estás hablando a mí?".

En esta oportunidad, la mesa colmada por periodistas y exjugadores de fútbol, no fue conducida por Alejandro Fantino (está de vacaciones) sino por Gustavo López. Uno de los temas que se abordaron a lo largo del programa fue la expulsión de Enzo Pérez, que a falta de diez minutos para que finalizara el encuentro se fue expulsado, detalle que derivó en el empate del Xeneize.

Latorre intentó ponerle paños fríos a la roja que vio el hombre de River: "Hay un análisis muy frío y, de pronto, en la cancha no es tan así. El futbolista no es tan cerebral después de todo lo que se le pasa por la cabeza. Nos ha pasado que a veces se pierden los papeles". Sin embargo, esto generó el disgusto de Ruggeri: "No, no, entonces disculpame... Entonces no podés tener esa camiseta".

Luego, la temperatura de la discusión comenzó a elevarse cada vez más. Es que el ex futbolista de Boca y Racing le puso a Ruggeri un ejemplo de lo que le ocurrió a la Selección Argentina en la final con Alemania, por el Mundial de México '86: "Pero Oscar, en el Mundial '86 te cabecearon dos veces en el área chica. Pero no nos podemos olvidar eso. En la cancha hay errores". Aun así, el exdefensor campeón del mundo indicó: "Que venga a un pibito y le pase cosas, bueno... Pero un pibe que jugó un Mundial, jugó en un nivel... ¿Cómo podemos decir que no puede frenar?".

La pelea entre Ruggeri y Diego Latorre dejó un clima tenso en ESPN:

Luego de que Oscar Ruggeri le manifestara su descontento en varias oportunidades, Diego Latorre se cansó y puso a prueba al exdefensor que conquistó el Mundial de México '86 junto a Diego Maradona.

Latorre: "¿Vos qué le dirías a Enzo Pérez? Porque me estás diciendo que eso no le puede pasar"

Ruggeri: "Yo le hablaría, pero Enzo Pérez tiene que hacerlo por su cuenta. Gallardo le va a hablar".

Molesto, Latorre manifestó: "No le quitemos al fútbol el carácter de juego que tiene. Hay mucha improvisación. ¿Sabés qué pasa? El sobreanálisis hace que el fútbol lo hablemos desde un pedestal y todo es teoría. Entonces, en la cancha no puede pasar nada de lo que suponemos que va a pasar. Hablamos y decimos: 'Este tipo no se puede equivocar, mirá lo que hizo este'".

Con una mirada fulminante, Ruggeri disparó: "Pero pará, ¿vos me estás hablando a mí? Vos me conocés. Nosotros estuvimos en la cancha".

Latorre, sin ganas de pelear, expresó: "No, vos no Oscar".

Ruggeri: "Es una cosa de locos esto".