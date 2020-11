"Qué te metés", la bronca de Ruggeri con el Pollo Vignolo

Oscar Ruggeri vivió un momento muy incómodo durante el programa de ayer en ESPN. El ex futbolista de River, Boca y la Selección Argentina recibió un llamado telefónico de una mujer que no sólo lo sorprendió a él sino también a toda la mesa del programa. Inmediatamente, Sebastián "El Pollo" Vignolo comenzó a cargarlo y plantó una sospecha de infidelidad. Y durante la edición de este mediodía, el Cabezón explotó de bronca contra el conductor: "Qué te metés".

El periodista comenzó F90 haciendo hincapié en lo ocurrido en torno a Ruggeri, que sin dudas causó muchísimo revuelo, ya que atendió el celular y respondió una mujer que se llamaba "Marina". Tras el escándalo que se generó, y las sospechosas acciones que tuvo el ex defensor, la novela continuó.

Sin embargo, el Cabezón optó por aclarar la situación, aunque de ninguna manera le dejó pasar el mal momento que vivió debido al Pollo Vignolo, quien en ningún momento colaboró para que pudiera afrontar la situación de una manera más relajada. El campeón del mundo en México '86 no se lo perdonó y se mostró furioso.

Oscar Ruggeri explotó de bronca contra el Pollo Vignolo tras el incómodo momento que vivió por la llamada de una mujer a su celular:

Pollo Vignolo: "¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estamos arrancando un nuevo programa de F90. Es un día de muchas confesiones, un día de muchas explicaciones"

Ruggeri: "Acá, de pronto, me hice dos amigos de verdad. Vos largás la mano... Vienen los leones y decís 'a este' y te vas".

Pollo Vignolo: "Pará, pará, pará"

Ruggeri: "El Negro (Bulos) y el Cholo (Sottile) se tiraron ante las balas"

Pollo Vignolo: "Ahora va a aclarar porque hay diferentes móviles en la puerta, ja"

Ruggeri: "Sebastián (Vignolo) me hundió. Dijo que tenía un departamento para prestarme. Mato por el Negro Bulos y el Cholo Sottile, no por el Pollo. Me dejó solo".

Pollo Vignolo: "¿Hay que dejarte solo?"

Ruggeri: "No, vos tenías que decir si sabés que Marina es golf, un barrio. No Marina, por una mujer. Yo dije que era por un barrio".

Pollo Vignolo: "¿Fue duro llegar a tu casa ayer?"

Ruggeri: "Nada. Qué va a ser duro si vamos con Nancy (su esposa) y la dueña es Soledad. ¿Qué querés que haga?".

Pollo Vignolo: "¿Esto te puso mal?".

Ruggeri: "Si no hice nada. Mirá cómo se sacan las caretas. Después dicen que quieren ser amigos. Con amigos así, ¿cómo hacés?".

Pollo Vignolo: "Ah, ¿no?".

Ruggeri: "Vos te tendrías que haber quedado quieto ahí. ¿Qué te metés? Me preguntás si tengo ropa, que si duermo con vos".

Pollo Vignolo: "Yo te quería ayudar. Nada más".

Ruggeri: "No quiero que me ayudes de esa manera. Ayudame como me ayudaron esos dos".

Pollo Vignolo: "Con mis amigos siempre estuve. Con compañeros también".

Ruggeri: "Ayer al aire me tiraste. Me soltaste la mano".

Pollo Vignolo: "No, al contrario. Al aire te acompañé para que la gente vea".

Ruggeri: "Si sabías. Sabían cómo era el barrio y me seguiste por allá (por el estudio)".