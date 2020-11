¿Ruggeri es infiel? Una mujer lo llamó en pleno programa y se deschavó solo

En el último programa de F90, emitido por ESPN, Oscar Ruggeri vivió un momento muy incómodo en pleno aire: recibió el llamado telefónico de una mujer, atendió y, pese a que la identificó, le cortó inmediatamente. Las risas y comentarios de sus compañeros, y los gestos que realizó, lo dejaron aún más en expuesto al hombre campeón del mundo con la Selección Argentina en México '86, quien le dejó una duda entre los espectadores: ¿Es infiel?

El Cabezón, sin lugar a dudas, es uno de los protagonistas más importantes del canal, no sólo por lo que ha significado su trayectoria como futbolista sino también por las particulares anécdotas y opiniones a la hora de abordar diferentes temas. Sin embargo, en esta oportunidad, quedó en offside nada menos que ante las cámaras de televisión, detalle por el que se convirtió en un momento incómodo para el campeón del Mundo en México 86.

El momento se produjo cuando sonó el celular de Ruggeri y este aseguró que se trataba de un crack que pasó por Barcelona y por la Selección de Bulgaria. "Es (el ex jugador de la Selección de Bulgaria) Stoichkov", indicó, con una sonrisa en la cara. Luego, al responder, los micrófonos lo dejaron completamente al descubierto.

Oscar Ruggeri recibió el llamado de una mujer, cortó el teléfono y levantó las sospechas de infidelidad:

Mujer en el celular: "¿Cómo andás, Oscar?

Ruggeri: "¿Quién es? Uhhh"

Mujer en el celular: "Marina".

Ruggeri: "No, es de Marina... Se me cruzaron los dos... No, están equivocados".

Rápidamente, y entre risas, el Cholo Sottile intervino y manifestó: "Está pasando. Está pasando con los teléfonos".

Ruggeri: "¿Por qué pasa esto?".

Federico Bulos tomó la palabra y comentó: "Sabés que la última llamada... Te juro por Dios. Vos me llamás a mí, por ejemplo, y después me llamás vos (por Vignolo) y me aparece 'Ruggeri' y en realidad es otro el que me está llamando".

Cholo Sottile: "Está pasando con la última actualización. Lo están trabajando. A mí me llama el Negro Bulos y es Oscar Ruggeri".

Chavo Fux: "Qué gropeli, ¿no?..."

Tras el papelón, el Pollo Vignolo tomó su celular y probó en realizar una llamada para analizar si las mismas funcionaban bien. "Quiero chequear. ¿Si yo llamo a alguien la llamada...?", preguntó. Y luego sostuvo: "El mío está perfecto". De esa forma, Ruggeri quedó mucho más al descubierto...

Cholo Sottile: "No es que siempre pasa. Te va a ocurrir..."

Al ver a Ruggeri nuevamente usando el celular, el Pollo Vignolo le consultó: "¿Es de vuelta Stoichkov?".

Daniel Arcucci: "Decile que estamos al aire".

Cholo Sottile: "Chequeá, por favor".

Ruggeri: "No, no es".

Pollo Vignolo: "Yo tengo un monoambiente, amigo. Tranqui".

Las risas y burlas de todos los periodistas volvieron a irrumpir en el estudio de ESPN porque el Cabezón decidió abandonar el piso para poder resolver su situación con el celular y el llamado de la mujer. Vignolo lo persiguió y el ex defensor de River, Boca y la Selección comentó: "Dale, bol... Tengo que hablar. Es la chica de Marina".

Pollo Vignolo: "Pensé que habías tenido quilombo".

Cholo Sottile: "¿Hacemos una vaquita?".

Pollo Vignolo: "En las malas yo estoy".

¿Le es infiel a su esposa? Oscar Ruggeri está casado con Nancy Otero desde 1988