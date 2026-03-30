Las primeras entradas para los Juegos de Los Ángeles saldrán a la venta el 9 de abril

FOTO ARCHIVO-Vista general del Los Angeles Memorial Coliseum

Las entradas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 saldrán a la ‌venta para el público ‌general el 9 de abril, anunciaron el lunes los organizadores, que además entregaron una lista de plataformas de reventa verificadas que comenzarán a operar en 2027.

La preventa para los residentes de las zonas elegibles de Los Ángeles y Oklahoma City comenzará el 2 ​de abril, y ⁠los correos electrónicos de notificación para los compradores ‌seleccionados se enviarán entre el 31 de ⁠marzo y el 4 de ⁠abril, informó LA28.

El 7 de abril, el comité organizador notificará al resto de inscritos si han sido seleccionados para ⁠un periodo de compra en la primera ​ronda de venta general, conocida como ‌Drop 1.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Esta semana supone la ‌primera oportunidad para que los aficionados se hagan ⁠con una entrada para los Juegos Olímpicos de LA28", dijo Reynold Hoover, director ejecutivo de LA28, en un comunicado.

El programa de venta de entradas de ​LA28 incluirá ‌un millón de entradas a 28 dólares, el precio más bajo.

Aproximadamente el 5% de los boletos olímpicos costarán más de 1.000 dólares, mientras que más del 75% de todas las ⁠entradas, incluidas las de las finales, costarán menos de 400 dólares y casi el 50% estarán por debajo de 200 dólares.

"Las entradas son comparables y, en muchos casos, muy inferiores a lo que vemos en otros eventos deportivos profesionales y de entretenimiento de gran envergadura en ‌Estados Unidos", dijo a periodistas en una conferencia telefónica Allison Katz-Mayfield, vicepresidenta sénior de Ingresos por la Organización de los Juegos de LA28.

Por otra parte, LA28 anunció que su programa de reventa multiplataforma verificado se pondrá en ‌marcha en 2027, con AXS y Eventim como mercado secundario oficial de entradas y Ticketmaster y Sports Illustrated Tickets ‌también designadas ⁠como plataformas de reventa verificadas.

Los organizadores han advertido a los aficionados de que no ​compren a vendedores no autorizados antes de que se ponga en marcha el programa de reventa.

Con información de Reuters