Partidos de NBA hoy: los seis encuentros imperdibles este martes 4 de noviembre

La temporada regular de la NBA continúa su marcha con una interesante programación para este martes 4 de noviembre. Seis encuentros conforman la jornada, con acción distribuida a lo largo de toda la noche, desde las 21:30 hasta la madrugada del miércoles. Los equipos de ambas conferencias buscan sumar victorias en un calendario que no da respiro y donde cada partido puede significar un cambio en las posiciones de la tabla.

La Conferencia Este será protagonista de la primera parte de la jornada, con cuatro encuentros que tendrán a equipos de alto nivel buscando consolidar su posición. Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers y Orlando Magic, tres de las franquicias con mayores aspiraciones en el Este, deberán resolver compromisos complicados ante rivales que intentarán dar el golpe como visitantes o defender su localía. El básquet de la costa atlántica promete intensidad y definiciones ajustadas.

Sobre el cierre de la noche, la acción se trasladará a la Conferencia Oeste con dos partidos de alto voltaje. Golden State Warriors recibirá a Phoenix Suns en un duelo entre equipos de la División Pacífico, mientras que en la madrugada, Los Angeles Clippers y Oklahoma City Thunder cerrarán la jornada con un partido que enfrentará a dos escuadras con diferentes objetivos en esta temporada pero con planteles capaces de protagonizar un gran espectáculo.

Horarios de partidos del martes 4 de noviembre