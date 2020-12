El emotivo comentario que el Turco García no le pudo decir a Maradona

Diego Armando Maradona falleció el pasado miércoles 25 de noviembre, a los 60 años. El astro sufrió un paro cardiorrespiratorio que sorprendió a todo el mundo. Pese a que pasó exactamente una semana de su muerte, todavía la gente lo recuerda. Uno de ellos es Claudio El Turco García, exfutbolista y también participante de MasterChef Celebrity, quien mantuvo una gran amistad con Pelusa. En una entrevista que le concedió a TyC Sports, el ex-Racing brindó un emotivo testimonio y contó qué fue lo que no pudo decirle al crack en vida. Incluso, apuntó contra el entorno con el que estaba: "Estuvo diez años secuestrado".

En un diálogo con Líbero, programa conducido por Ariel Senosiain y Gustavo Lombardi, el Turco denunció a la gente que estaba acompañando a Maradona: "No fue cuidado. Hace diez años que no podemos verlo. Los compañeros de la vieja guardia, los compañeros de la Selección Argentina en el '86 y yo no podíamos verlo. Para mí, Diego estaba secuestrado. Tenía más filtros que para ir a ver a Mick Jagger o al presidente de Estados Unidos".

Asimismo, el participante de MasterChef se dirigió a aquellos que formaban parte de su entorno: "Que den la cara los que estuvieron al lado de él. En el velorio, no vi a ninguno de ellos. Él dormía en un playroom. Si ven la casa en la que estaba él, se mueren. Cualquiera en Argentina o el mundo, le hubiera dado una casa para que pueda hacer dignamente un tratamiento. No había ninguna ambulancia, ningún desfibrilador. En las internaciones domiciliarias, siempre tenía una ambulancia a disposición. El baño de la casa en la que estaba parecía un baño ecológico, por lo que me dicen...".

"Hablando con Dalma... La prótesis que le pusieron... Dicen que era, por poner un ejemplo, de 100.000 pesos, cuando en realidad valía 1.000. Diego estuvo secuestrado. Y nunca, lo habrán escuchado, podíamos hablar con él. Yo creo que el 90% de los que lo queríamos ver, no se enteraba. La última vez que lo vi en Mar del Plata, con Aldosivi, me empezaron a dar vueltas para poder verlo. Me terminé colando y fui a verlo. Fue de prepo", agregó García, denotando mucha bronca.

Qué fue lo que el Turco García no pudo decirle en vida a Maradona:

Con tristeza y también lamento, el Turco García resaltó que se arrepiente de no haber podido decirle unas palabras a su amigo Diego Maradona: "¿Qué me quedó para decirle? Que se cuide un poquito más. Yo, después de que salí de la adicción a las drogas, hablé con él y se enojaba. Y me decía: '¿Qué sos? ¿Don Bosco? ¿Sos Juan Pablo II?'. Era un rebelde sin causa. La gente que estaba con él, le decía a todo que sí para seguir estando con él. Y la gente que lo quería, y le decía que no, lo hacía enojar".

El último audio de Whatsapp que Maradona le envió al Turco García:

De acuerdo a Claudio El Turco García, Diego Maradona le envió el siguiente audio de Whatsapp: "Tengo un audio de él, antes de que le pase lo de la operación en la cabeza, que me decía: 'Turco, amigo, vamos a comer unas carnes y vamos a recordar viejos tiempos'. Me quedó eso, pero no pudo ser. Esto lo estábamos esperando todos. Uno sabía que esto, en cualquier momento, iba a pasar. Y ahora no lo podemos creer".