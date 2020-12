Se pudrió todo en MasterChef: Fede Bal se cansó y apuró a Rocío Marengo

MasterChef Celebrity sigue dando que hablar en la televisión. El programa de Telefe, que lidera el rating y es un éxito desde hace apenas unos meses, volvió a dar que hablar en las últimas horas. En la edición de martes, Fede Bal y Rocío Marengo protagonizaron un momento escandaloso. La pelea se desencadenó a partir de un reclamo que la modelo le hizo a los miembros del jurado: Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. "Acá hay favoritismos", denunció la actriz, lo cual desató un malestar en todo el estudio...

Durante la gala del último martes, los famosos participantes de MasterChef debieron cocinar una hamburguesa vegana. Pero antes, tuvieron que evaluar qué condimentos debía llevar el mencionado plato para luego elaborarlo. La prueba fue un tanto complicada, y para Rocío Marengo resultó un tanto injusta.

Luego de que los jurados Martitegui, Betular y De Santis evaluaran el plato que presentó Marengo, el conductor Santiago del Moro le hizo una pregunta que la descolocó: "Ro, dicen que le faltó power a tu plato". Y la respuesta de la modelo fue muy tajante: "Me faltó traer otra cara porque acá me parece que hay favoritismos. Sí, porque si Leti o Fede vienen sin ganas, la verdad que a mí no me importa. Pero si a la hora de venir, van a hacerse los pobrecitos o los que están bajoneados... Y conmigo son tan puntillosos...".

Cómo se desató la pelea entre Fede Bal y Rocío Marengo en MasterChef Celebrity:

Tras la fuerte acusación de Rocío Marengo, en la que señaló que los miembros del jurado tienen como favoritos a otros participantes, algunos famosos intervinieron. Tal es el caso de Leticia Siciliani, que con un tono irónico comentó: "Sin dudas, somos los favoritos. Pfff".

Rocío Marengo volvió a tomar la palabra y disparó: "A mí realmente, los platos de mis compañeros y las devoluciones que les dan, no me importan".

Molesto por las acusaciones de Marengo, Fede Bal la apuró : "Rocío, ¿de verdad? ¿Conmigo fueron fáciles? Me están matando desde que empezó".

Rocío Marengo: "Bueno, capaz que vos no te das cuenta, pero una la viene remando mucho y veo cómo juzgan. No es tan parejo todo".

Fede Bal: "Te fuiste y volviste un poco enojada, tal vez, Rocío... Pero tampoco le traigas mala onda a tus compañeros. ¿Conmigo favorito? ¿Yo, favorito? ¿Favorito de quién? Todos los domingos vine. No voy a entrar en esta pelea innecesaria".

Rocío Marengo: "Tengo que seguir jugando, qué voy a hacer".