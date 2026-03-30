Victoria ante Irlanda demostró carácter de República Checa, pero DT pide más tranquilidad con Dinamarca

FOTO DE ARCHIVO: Copa Mundial de la FIFA - Eliminatorias de la UEFA - Semifinal - República Checa vs. República de Irlanda

​El seleccionador de la República Checa, Miroslav Koubek, elogió la victoria de ‌su equipo en ‌los penales contra Irlanda como una muestra de gran fortaleza mental, pero pidió más serenidad de cara a la final de la repesca de la UEFA al Mundial ante una selección danesa que es ​muy diferente.

Los checos, ⁠que buscan clasificarse para su primer ‌Mundial desde 2006, se encontraron con ⁠dos goles en contra ⁠ante Irlanda al principio de la semifinal del jueves, pero, a pesar de una ⁠mala actuación, igualaron y finalmente se ​impusieron en la tanda de ‌penales.

Era el primer partido ‌de Koubek al frente del equipo y, ⁠aunque sus jugadores cumplieron con su cometido, el técnico de 74 años quiere más en el partido del martes ​en ‌Praga.

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"Esa victoria nos ayudó sin duda y quiero destacar el rendimiento de los jugadores", dijo Koubek a periodistas. "El aspecto mental -el compromiso, el esfuerzo que ⁠pusieron en el partido- creo que quedó un poco en segundo plano, pero fue el factor más importante de nuestra victoria.

Koubek cree que Dinamarca será un rival totalmente diferente a Irlanda, y quiere que sus jugadores ‌muestren más serenidad que en el último partido.

"Tienen jugadores muy buenos, técnicamente sólidos, con un juego combinado excelente", afirmó. "Es un equipo que lleva mucho tiempo jugando junto, muy estable. ‌Su filosofía es completamente diferente a la de Irlanda. Queremos estar menos nerviosos".

"Somos capaces de ‌jugar un ⁠fútbol similar al de Dinamarca. Sigo pidiendo que tengamos más posesión ​del balón que contra Irlanda y que mejoremos la capacidad de juego".

Con información de Reuters