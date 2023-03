Estuvo en el Mundial y ahora vende arena de Qatar a $10.000: "Pudo haberla pisado Messi"

Un periodista argentino estuvo en el Mundial de Qatar 2022, reveló que trajo arena de las playas de Doha y ahora la vende a $10.000 la botella.

Un periodista argentino estuvo en el Mundial de Qatar 2022, reveló que trajo arena de las playas de Doha y ahora la vende en internet a $10.000 la botella. Se trata del oriundo de Santa Fe, Jorge Batagliotti, quien no dudó en contar cómo la consiguió y la manera en la que la pasó por los controles antes de salir del país organizador del torneo. Tres meses después de la consagración de la Selección en el torneo, la publicación del santafesino se viralizó en Twitter y recibió varias ofertas.

Claro que, Batagliotti sabía que no sería fácil traerla a Argentina al margen de que sólo sea arena. Por este motivo, analizó la posibilidad de tirarla antes de subir al avión de regreso, pero finalmente no lo hizo y en la actualidad la ofrece a quienes deseen comprar su recuerdo de la Copa del Mundo. La frase que más llamó la atención en su publicación, teniendo en cuenta lo que significan, fue: "Pudo haberla pisado Messi o Scaloni".

Los detalles de la vuelta a nuestro país con la arena de Qatar

Días después de subir una foto a la red social del pajarito, el periodista dio detalles de su viaje a Qatar y cómo juntó la arena que trajo una vez finalizado el certamen: "La junté el 16 de noviembre porque llegué una semana antes al Mundial. Primero pensé en traerla como recuerdo. Junté dos bolsas de arena en la playa y fueron como tres kilos. Un imán para la heladera salía como mil pesos", aseguró en diálogo con Radio 2 de Santa Fe.

Además, Jorge Batagliotti contó lo que fue su paso por el aeropuerto de Doha para el regreso a Argentina: "El encargado de control de seguridad me dijo: '¿Y esto qué es?'. No sé si me entendió o le pareció que era poca cantidad, pero me lo dejó pasar". Ante la duda de que la arena efectivamente sea del país organizador de la Copa, el periodista aclaró: "Podría ser chanta e ir a la laguna Setubal a buscarla, pero esta es de Qatar, de verdad".

