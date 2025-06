Luis Enrique sorprendió a todos con su futuro como DT: "Boca y River"

Luis Enrique rompió el silencio a horas de un partido clave de PSG en el Mundial de Clubes y dejó un mensaje tanto para Boca Juniors como para River Plate. El DT del elenco francés habló en conferencia de prensa mientras espera el cruce de su equipo contra Botafogo de Brasil en un partido que significará más que un cruce por fase de grupos del torneo internacional. Es que se enfrentarán los dos campeones continentales que justamente coincidieron en la Zona B del certamen.

Más allá de este detalle, lo que no pasó para nada desapercibido fue lo que dijo el técnico español con pasado en Barcelona acerca del "Xeneize" y el "Millonario" con respecto a la chance de comandarlos en alguna ocasión. De hecho, no lo descartó y lo dejó como una posibilidad a futuro. Por supuesto, sus dichos no tardaron en trascender en la Argentina, teniendo en cuenta que nombró a los más grandes de nuestro país y a su vez agregó a otros elencos importantes de Brasil.

Luis Enrique le abrió las puertas a Boca y River a futuro

"No sé... Son clubes históricos. La pasión que rodea a estos clubes, como Boca Juniors, River Plate, Botafogo, Santos, Palmeiras o cualquier equipo podría ser. No les cerraré las puertas, estoy abierto a todo", respondió el técnico español ante la chance de en algún futuro ser DT de alguno de los equipos mencionados. Mientras tanto, afronta el Mundial de Clubes con PSG en el que sus dirigidos comenzaron con una goleada por 4 a 0 contra el Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone y sueñan con llegar lejos.

Las estadísticas de Luis Enrique como DT

Clubes : Barcelona y Celta de Vigo de España; Roma de Italia y PSG de Francia.

: Barcelona y Celta de Vigo de España; Roma de Italia y PSG de Francia. Partidos dirigidos : 546.

: 546. Triunfos : 333.

: 333. Empates : 112.

: 112. Derrotas : 101.

: 101. Títulos: LaLiga de España 2014/15 y 2015/16; Copa del Rey 2014/15, 2015/16 y 2016/17; Supercopa de España 2016; Champions League 2014/15; Supercopa de Europa 2015 y Mundial de Clubes 2015 con el Barcelona; Supercopa de Francia 2023 y 2024; Ligue 1 2023/24 y 2024/25; Copa de Francia 2023/24 y 2024/2025; Champions League 2024/25 con el Paris Saint Germain.

Mariano Closs quebró en llanto por Luis Enrique en la final de la Champions

"Xana está con la familia y todos sus amigos. Todos los días se levanta uno de mal o buen humor. Cuando uno ama a personas desde el corazón... Siempre está conmigo, con la familia y hoy seguro que estaría corriendo, aunque sería más mayor. Cuando consigues hacer feliz a tantos aficionados como seguramente pasa ahora en París, es muy bonito", esbozó Luis Enrique en diálogo con ESPN poco después de la goleada y visiblemente emocionado.

Es que los dichos del técnico español fueron en referencia a su hija fallecida en 2019 y lo que significó ese momento para su vida y su carrera. Tal es así que se vio obligado a dejar el cargo de entrenador del seleccionado de su país para dedicarse de lleno a su familia. Estas palabras sorprendieron a Closs y Latorre en la transmisión y sus reacciones se hicieron virales. "Cómo seguir sin emocionarse siendo padres todos nosotros, bravo... Muy fuerte, es un hombre muy entero y emocionó a todo el mundo", fueron los dichos del relator que el exjugador acompañó pidiendo "un minuto", mientras también se los vio con lágrimas en los ojos.