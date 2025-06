La impactante historia de Willian Pacho, de PSG: debutó el mismo día que murió su madre

William Pacho, el ecuatoriano de PSG con una gran historia de vida.

Willian Pacho, el defensor de PSG, tiene una historia de vida impresionante por donde se la mire. El central de 23 años se acaba de transformar en el primer ecuatoriano en ser campeón de la UEFA Champions League, aunque su recorrido personal a lo largo del tiempo es mucho más importante que lo que pueda ocurrir dentro de una cancha de fútbol. En el campo, el rendimiento es tanto alto que es titular en el equipo de Luis Enrique y también en la Selección de Ecuador.

Es que hay una fecha que el zaguero de 1.87 m. jamás olvidará: su madre Glenda murió de cáncer de mama el mismo día en que él debutó oficialmente en la Primera División. El 2 de noviembre del 2019, el futbolista se estrenó con la camiseta de Independiente del Valle de su país frente a Delfín, por la Liga, y su mamá falleció a los 51 de edad. Por ese motivo, el deportista siempre viste el número 51 en su espalda. Ello significó una bisagra en su vida y en su carrera profesional, ya que jamás fue lo mismo para él afrontar cada desafío desde aquel entonces.

Apenas consumada la muerte de su madre, sus hermanas Sonia y Gissella decidieron ocultarle la dolorosa noticia antes del partido, para que William pudiera concentrarse en su debut en la Primera con la camiseta de Independiente del Valle vs. Delfín. Sin embargo, al final del encuentro, Sonia y Gissella sí le comunicaron la novedad más triste de su vida al zaguero sudamericano.

No obstante, la impresionante fortaleza mental que tiene el defensor lo llevó a brillar igualmente en Independiente durante dos temporadas más, antes de pasar a Royal Antwerp de Bélgica. Con un desempeño muy positivo allí, fue vendido a Eintracht Frankfurt de Alemania. Figura absoluta allí, pasó a París Saint-Germain en agosto del 2024 por 40 millones de euros.

Apenas se consagró campeón de la Champions League con PSG luego de la goleada por 5-0 a Inter de Italia en la final en Múnich (Alemania), el ex Independiente del Valle soltó casi entre lágrimas: "Va para mi madre, esté donde esté... Sé que está feliz por lo que estoy haciendo". Acerca del número 51 en su espalda en cada encuentro oficial, el protagonista sostuvo que eligió dicho dorsal aunque sea algo doloroso porque "es una manera de sentir que ella siempre está presente en el campo".

Otro detalle curioso y simbólico en la vida de Pacho es la venda blanca en su muñeca izquierda, que lleva desde su etapa en Royal Antwerp. Todo comenzó tras una lesión en esa muñeca, pero coincidió con el momento en el que marcó su primer gol con la Selección de Ecuador. Desde entonces, la venda se convirtió en una especie de amuleto que no lo ha abandonado y así lo describió el propio jugador: "Cada vez que me la pongo, me acuerdo de lo difícil que fue llegar hasta aquí".

Pacho en la Selección de Ecuador

El defensor debutó con apenas 20 años en la Mayor de la "Tricolor" y se destacó en muchos partidos. De hecho, fue convocado al Mundial de Qatar 2022 y a la Copa América 2024, además de estar disputando ahora mismo las Eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo del 2026. Allí ya acumula 24 encuentros, con 2 goles anotados.

