Llora el fútbol: el escándaloso penal que le cobraron al Inter Miami de Messi

Escándalo por el penal insólito que le cobraron al Inter Miami de Messi

El duelo entre el Inter Miami de Lionel Messi y el Porto de Portugal por la segunda fecha del Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos tuvo una polémica con tan sólo 5 minutos de juego que no tardó en estallar en las redes. El estadounidense Noah Allen rozó de manera infantil al portugués Joao Mario en el borde del área y el árbitro no dudó en sancionar penal. La decisión del chileno Cristian Marcelo Garay Reyes desató un escándalo en el que el perjudicado fue el elenco de la MLS.

Su determinación derivó en la ira de Javier Mascherano como también de los futbolistas de las "Garzas" que explotaron de bronca contra el colegiado. Es que la caída del futbolista luso tras un contacto por demás leve fue motivo suficiente para declara la pena máxima que complicó los planes del equipo del "Jefecito". Para colmo, este cruce es trascendental para soñar con una clasificación a octavos de final en el torneo internacional.

El insólito penal que le cobraron en contra al Inter Miami ante el Porto

Finalmente, Samu Aghehowa ejecutó el remate y Oscar Ustari no pudo atajar tal como lo hizo en el debut contra el Al Ahly a pesar de que adivinó el palo. De esta manera, los portugueses sacaron ventaja en el marcador en el medio del nerviosismo y la bronca por parte de todo Inter Miami. Cabe destacar que en la tercera fecha enfrentarán al Palmeiras de Brasil que vienen de ganarle 2 a 0 a los egipcios y todavía tienen chances matemáticas de avanzar de ronda.

La reacción de Lionel Messi tras el gol del Porto

Los números de Lionel Messi en el Inter Miami

Partidos jugados : 61.

: 61. Goles : 49.

: 49. Asistencias : 24.

: 24. Títulos: Leagues Cup 2023 y MLS Supporter's Shield 2024.

Pablo Giralt reveló por qué lloró ante Messi y recordó su calvario

Pabo Giralt, relator estrella de la televisión argentina, reveló por qué se puso a llorar delante de Lionel Messi en plena entrevista. El periodista deportivo de 51 años dialogó con su colega Leonardo Montero en Infobae y detalló el momento más viral de su vida, en un recorrido que incluyó instantes de sufrimiento en soledad cuando era muy joven. El narrador de TNT Sports charló con el capitán de la Selección Argentina en octubre del 2022 y se emocionó por la magnitud de la nota que estaba realizando. Pero aquella conversación con "Leo" no fue el único tema, sino que también rememoró las crisis personales que padeció cuando debió venir de muy chico desde su Venado Tuerto natal en Santa Fe a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Consultado por "Leo" Montero acerca de los motivos reales por los que rompió en llanto ante la presencia del mejor futbolista de la historia, el relator santafesino se sinceró: "Se me vino toda mi vida encima. Cuántos sábados, domingos clavando a mi familia, a mis hijos... Y yo con la mía, con mi laburo. Mis viejos que se rompieron el trasero para bancarme cuando yo no tenía laburo y me bancaron, me aguantaron y creían en mí". Acerca de su vocación por este oficio desde muy pequeño, puntualizó: "Yo quise ser relator de fútbol de que nací. Me subía a la copa del árbol y relataba, agarraba los soldaditos y lo hacía futbolista, le afanaba el trapo rejilla a mi vieja para armar la red de abajo del parante de la silla... Yo quería hacer esto de toda la vida y ellos confiaron en mí".