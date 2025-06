El análisis menos pensado de Martín Palermo sobre el debut de Boca en el Mundial de Clubes: "El rigor"

El impensado análisis de Palermo sobre el debut de Boca en el Mundial de Clubes

Martín Palermo rompió el silencio horas después del debut de Boca Juniors en el Mundial de Clubes Estados Unidos 2025 contra el Benfica y no se guardó nada. El goleador histórico del "Xeneize" analizó lo sucedido en el verde césped del Hard Rock Stadium donde los de Miguel Ángel Russo no pudieron lograr una histórica victoria contra los portugueses y fue preciso con su opinión. Por supuesto, la misma no tardó en trascender teniendo en cuenta su importancia para el elenco "Azul y Oro".

En diálogo con Urbana Play, el "Titán" hizo referencia a lo que le tocó vivir a los lusos, que estuvieron abajo en el marcador tras los goles de Miguel Merentiel y Rodrigo Battaglia hasta el descuento de Ángel Di María y el gol de la igualdad de Nicolás Otamendi. Con sus palabras, definió lo que pasó no sólo en cancha, sino también la ventaja "que creen o sienten" que tienen los europeos que en este cotejo no se dio como esperaban.

"El europeo cree o siente que está en un nivel más alto que el sudamericano. Pero cuando después empieza a sentir las pataditas o el rigor de cómo nos sentimos nosotros ahí se empieza a dar cuenta que no es joda. 'No la vamos a pasar tan fácil como creemos, que va a ser un partido tranquilo' como creo que lo sintió el Benfica ayer, que la pasó mal en un momento determinado del primer tiempo y tuvieron que decir 'reaccionemos porque la vamos a pasar mal'", esbozó Palermo acerca de lo vivido entre ambos clubes en cancha. Además, el ídolo "Xeneize" agregó: "el futbolista latinoamericano tiene ese plus".

