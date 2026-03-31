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Mundial 2026

Video: Italia le gana 1 a 0 a Bosnia y Herzegovina y se ilusiona con jugar el Mundial

Italia le gana 1 a 0 a Bosnia y Herzegovina con gol de Moise Kean y se ilusiona con jugar el Mundial 2026.

31 de marzo, 2026 | 16.10

La Selección de Italia vence por 1 a 0 a Bosnia y Herzegovina con un golazo de Moise Kean a los 15 minutos del primer tiempo y sueña con jugar el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. El delantero de la Fiorentina aprovechó un grosero error en la salida del arquero Nikola Vasilj y, tras una asistencia de Nicolo Barella, soltó un preciso remate para abrir el marcador a los 15 minutos del primer tiempo. El combinado que dirige Gennaro Gattuso se ilusiona con imponerse en la final del repechaje en las Eliminatorias UEFA y volver a la cita mundialista después de 12 años.

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