Mateo Retegui, la joya nacida en Argentina que es figura en la Selección de Italia

Nació en Argentina y sueña con clasificar a Italia al Mundial después de 12 años: quién es Mateo Retegui.

La Selección de Italia enfrentará un duelo clave este martes 31 de marzo por el repechaje para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, con el objetivo de volver a clasificar a la competencia por primera vez en 12 años: el combinado que dirige técnicamente Gennaro Gattuso enfrentará en Zenica a Bosnia y Herzegovina en una de las cuatro finales de las Eliminatorias UEFA.

Para este partido, Mateo Retegui, delantero de la 'Azzurra', se perfila como una de las principales figuras; el argentino, máximo goleador del equipo en este certamen junto con su compañero de ataque Moise Kean (ambos con 5 tantos), se ilusiona con ser clave en este encuentro fundamental.

A pesar de haber tenido una floja actuación en las semifinales ante Irlanda del Norte, el DT volverá a inclinarse por él para integrar el once titular contra el seleccionado balcánico. Este será el partido número 28 con Italia para el atacante argentino (nació en San Fernando, provincia de Buenos Aires), después de haber conseguido la ciudadanía y ser convocado por primera vez por Roberto Mancini en 2023.

Retegui será nuevamente titular en Italia en un partido clave para clasificar al Mundial 2026.

Quién es Mateo Retegui, el delantero argentino que sueña con clasificarse al Mundial con Italia

Mateo debutó como profesional en 2018 en Boca, donde solo disputó un partido; previamente, hizo inferiores en River Plate y estuvo cerca de dejar el deporte para jugar al hockey (su padre es el histórico entrenador de la Selección Argentina, Carlos 'Chapa' Retegui). Tras su salida del 'Xeneize' tuvo pasos por otros equipos del fútbol argentino como Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba y Tigre. A mediados del 2023, dio el salto a Europa, ya que fue adquirido por el Genoa de Italia, que luego de una temporada se lo vendió al Atalanta.

En el cuadro de Bérgamo encontró su mejor versión: su equipo no sólo finalizó tercero en la Serie A y logró la clasificación a Champions League, sino que además se posicionó como el máximo goleador de la temporada con 25 tantos. Actualmente viste la camiseta del Al-Qadisiya de Arabia Saudita, institución que compró su pase por la exorbitante suma de 68.2 millones de euros.

Por otra parte, la trayectoria de Retegui en la Selección de Italia comenzó en marzo de 2023 bajo la conducción de Mancini, cuando debutó en las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024 frente a Inglaterra: en aquella derrota por 2 a 1, el ex Tigre logró marcar un gol en su debut. Desde entonces, sumó varias presencias en competiciones oficiales y amistosos internacionales; también formó parte del plantel que disputó la Eurocopa, aunque aquel equipo no logró repetir el título alcanzado en 2021 y cayó eliminado ante Suiza en octavos de final. Como en Argentina no tenía lugar por las presencias de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en su posición, más otros futbolistas, Retegui vio que no tenía lugar y tomó la decisión de vestirse de azul.

Los números de Retegui en su carrera profesional

269 partidos disputados.

102 goles.

21 asistencias.

Un título: Superliga 2018 con Boca Juniors.

Dos veces máximo goleador de la temporada: Liga Profesional 2021/2022 con Tigre (19 goles) y Serie A 2024/2025 con Atalanta (25 goles).

¿Cuándo juegan Italia y Bosnia-Herzegovina?

El partido entre Italia y Bosnia-Herzegovina por la final del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 se jugará este martes 31 de marzo de 2026, a partir de las 15:45 horas (hora argentina) en el Stadion Bilino Polje de Zenica. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN y podrá verse también vía streaming a través de Disney+.