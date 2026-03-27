Cuáles son los países clasificados a la última instancia de repechaje para el Mundial 2026

Italia es uno de los ocho países europeos que buscará meterse en el Mundial tras 12 años de ausencia.

Los primeros duelos de repechaje rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 culminaron este jueves 26 de marzo: después de los doce partidos disputados, ya quedaron definidas las selecciones que jugarán el próximo martes 31 por un lugar en la cita mundialista, que presenta por primera vez en la historia su inédito formato de 48 equipos.

Del lado de la UEFA, son ocho los países que buscarán los cuatro lugares otorgados por la FIFA para la federación: Italia, Suecia, Turquía, Kosovo, República Checa, Polonia, Bosnia Herzegovina y Dinamarca. En el plano internacional, Bolivia obtuvo un gran triunfo ante Surinam y se medirá con Irak en el duelo definitorio; en la otra sección del cuadro, el ganador del cruce entre Nueva Caledonia (OFC) y Jamaica (CONCACAF) jugará ante República Democrática del Congo.

Todos los seleccionados clasificados a la última instancia de repechaje para el Mundial 2026

Italia

El seleccionado dirigido por Gennaro Gattuso superó sin mayores sobresaltos el primer desafío del repechaje europeo. Un zapatazo de Sandro Tonali desde el borde del área a los diez minutos del complemento abrió el marcador y enderezó el rumbo de la 'Azzurra'; sobre el final, el volante del Newcastle asistió a Moise Kean para que decrete el resultado definitivo.

Turquía

En el primer partido de la jornada del jueves, los dirigidos por el italiano Vincenzo Montella lograron el pase a la final del repechaje tras superar a Rumania por la mínima con gol de Ferdi Kadioglu.

Bosnia Herzegovina

En una definición para el infarto, Bosnia Herzegovina igualó con Gales por 1 a 1 y ganó en la definición por penales por 4 a 2. Edin Dzeko, histórico delantero del equipo que con 40 años juega en el Schalke 04 de la segunda división de Alemania, fue el gran héroe de la noche con el gol del empate.

Kosovo

El país balcánico obtuvo un gran triunfo por 4 a 3 frente a Eslovaquia a pesar de encontrarse durante el primer tiempo abajo en el resultado en dos ocasiones. Ahora, buscará ante Turquía una clasificación histórica al Mundial.

Kosovo dio la gran sorpresa ante Eslovaquia y enfrentará a Turquía por una histórica clasificación al Mundial.

Polonia

De la mano de su capitán Robert Lewandowski, quien igualó el duelo a los 63 minutos de partido, Polonia venció por 2 a 1 a Albania en la semifinal del repechaje. Arbër Hoxha había abierto el marcador en la primera mitad, mientras que Piotr Zielinski decretó la victoria con un golazo desde afuera del área.

República Checa

En la otra definición por penales de la fecha, República Checa superó a Irlanda (que llegó a estar ganando por 2 a 0 en los primeros 25 minutos del encuentro) por 4 a 3 en los tiros desde los doce pasos. Ladislav Krejčí y Patrik Schick fueron los autores de los tantos del empate y también convirtieron ambos sus respectivos disparos.

Suecia

Con un Viktor Gyökeres intratable, Suecia venció 3 a 1 a Ucrania y es uno de los ocho finalistas que lucharán por un lugar en el Mundial. El delantero del Arsenal anotó un hat-trick y se posicionó como el mejor futbolista de la jornada.

Dinamarca

El seleccionado nórdico se impuso con autoridad por 4 a 0 ante Macedonia del Norte, con cuatro tantos en el complemento, y se cruzará con República Checa para obtener un cupo y participar por séptima vez en su historia de un Mundial.

Irak

El combinado asiático ya había clasificado de forma directa a una de las finales del repechaje internacional, en la que espera al ganador del duelo entre Bolivia y Surinam. Logró alcanzar esta instancia tras ganarle a Emiratos Árabes Unidos por 3 a 2 en el resultado global de la última ronda de las eliminatorias de la AFC.

Irak se metió al repechaje tras vencer a Emiratos Árabes Unidos en la última ronda de las eliminatorias asiáticas.

República Democrática del Congo

RD del Congo es el otro equipo que había obtenido un pase directo a uno de los duelos definitorios para el repechaje internacional, después de imponerse a un fuerte rival como Nigeria en la final de su federación (1 a 1 durante el partido, 4 a 3 en la tanda de penales).

Bolivia

Con un triunfo agónico y tras ir por debajo en el marcador, Bolivia se impuso con los goles de los jóvenes Moisés Paniagua y Miguelito, a los 72 y a los 79 minutos respectivamente. El próximo martes enfrentará a Irak en búsqueda de la histórica clasificación.

Nueva Caledonia vs. Jamaica, el último duelo para definir los finalistas del repechaje

El combinado oceánico y el centroamericano se enfrentarán esta noche para definir al rival de República Democrática del Congo: el partido será a partir de las 00 horas del viernes en Argentina.