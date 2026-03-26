Cuándo vuelve a jugar Italia para meterse en el Mundial 2026 por el repechaje UEFA

Cuándo juega Italia una de las finales del repechaje UEFA por un lugar en el Mundial 2026.

La Selección de Italia obtuvo un trabajado triunfo ante Irlanda del Norte por 2 a 0 en Bérgamo que la dejó un paso más cerca del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Ahora, el combinado que dirige Gennaro Gattuso enfrentará al ganador del cruce entre Gales y Bosnia Herzegovina en un duelo decisivo por un cupo para la cita mundialista, a la que buscará clasificar después de dos ausencias consecutivas en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Después de un primer tiempo chato en el que parecía que se le complicarían las acciones, un zapatazo de Sandro Tonali desde el borde del área a los diez minutos del complemento abrió el marcador y enderezó el rumbo de la 'Azzurra'; sobre el final, el volante del Newcastle asistió a Moise Kean para que decrete el resultado definitivo. Italia ya sorteó el primer obstáculo y su próximo compromiso definirá su presencia en el Mundial.

Cuándo juega Italia la final del repechaje UEFA

La 'Azzurra' jugará ante Bosnia Herzegovina por una de las cuatro finales el próximo martes 31 de marzo a las 16:45 horas en Argentina. El duelo se disputará con el mismo formato de las semifinales, con tiempo extra y definición por penales si persiste el empate; en caso de ganar, obtendrá un cupo para el Mundial después de 12 años sin jugar la competencia.

Todas las finales del repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026

Italia vs. Gales/Bosnia Herzegovina.

vs. Gales/Bosnia Herzegovina. Suecia vs. Polonia.

Kosovo vs. Turquía.

República Checa/Irlanda vs. Dinamarca.

¿A qué grupo va Italia si clasifica al Mundial 2026?

La selección que triunfe en esta serie de cuatro equipos no sólo se meterá directamente en la Copa del Mundo, sino que también ya tiene grupo asignado. En caso de que Italia gane ambos compromisos irá al Grupo B que hoy conforman Canadá, Qatar y Suiza. Por otro lado, el debut será el viernes 12 de junio en el BMO Field de Toronto donde le tocará enfrentar nada más y nada menos que al dueño de casa por la primera fecha de la zona.

Italia jugará en el Grupo B del Mundial en caso de superar el repechaje: sus rivales serán Canadá, Qatar y Suiza.

Los grupos del Mundial 2026 tras el sorteo

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y (Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda).

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar e (Italia, Gales, Bosnia o Irlanda del norte).

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y (Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo).

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania).

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e (Irak, Bolivia o Surinám).

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y (Congo, Jamaica, Nueva Caledonia).

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

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