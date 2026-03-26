Qué pasa si Italia gana, empata o pierde hoy vs. Irlanda del Norte y su camino al Mundial 2026

Qué pasa si Italia gana, empata o pierde hoy y su camino al Mundial 2026

La Selección de Italia juega este jueves 26 de marzo ante Irlanda del Norte con el objetivo de acercarse al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El conjunto comandado por Gennaro Gattusso sabe que este compromiso será clave para sacar su boleto al torneo internacional, aunque está obligado a ganar pensando que días después tendrá otro partido por delante. Por supuesto, lo que suceda en el New Balance Arena de Bérgamo será determinante para lo que venga.

La "Azurra" no quiere quedarse afuera de otra Copa del Mundo, como ya sucedió en 2018 y 2022. Para cortar esta racha y volver a competir, el Seleccionado tetracampeón (1934, 1938, 1982 y 2006) está ante la posibilidad de "limpiar" a un rival inferior para quedar a un paso de la clasificación en el repechaje. Claro que, el panorama será diferente de acuerdo al resultado que consiga en la cancha del Atalanta.

Qué pasa si Italia gana, pierde o empata en el repechaje del Mundial 2026 vs. Irlanda del Norte

Si gana

Si los dirigidos por Gattusso consiguen un triunfo ante su par europeo, accederán al duelo decisivo contra el ganador de Gales vs. Bosnia Herzegovina.

Si empata

En caso de que con el correr de los 90 minutos persista la igualdad, habrá alargue de 30 minutos dividido en dos tiempos de 15 como es habitual y, si no se sacan ventajas, definirán por penales.

Si pierde

Si la "Azurra" cae en dicho compromiso, quedará directamente eliminada del Mundial 2026.

Gennaro Gattusso, DT de la Selección de Italia

¿A qué grupo va Italia si clasifica al Mundial 2026?

La selección que triunfe en esta serie de cuatro equipos no sólo se meterá directamente en la Copa del Mundo, sino que también ya tiene grupo asignado. En caso de que Italia gane ambos compromisos irá al Grupo B que hoy conforman Canadá, Qatar y Suiza. Por otro lado, el debut será el viernes 12 de junio en el BMO Field de Toronto donde le tocará enfrentar nada más y nada menos que al dueño de casa por la primera fecha de la zona.

El Grupo B que espera por Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina.

A qué hora juegan Italia vs. Irlanda del Norte por el Repechaje del Mundial 2026

La "Azurra" se medirá ante el seleccionado norirlandés por un lugar en la final del Repechaje este jueves 26 de marzo en el New Balance Arena de Bérgamo de Italia desde las 16.45 (hora argentina). La transmisión de dicho compromiso dirigido por el neerlandés Danny Desmond Makkelie estará a cargo de ESPN, ESPN 2 y la plataforma Disney+ en su versión Premium. El ganador se verá las caras con el que triunfe del cruce Gales vs. Bosnia y Herzegovina.

Por qué Irlanda del Norte es un rival difícil para Italia en su camino al Mundial 2026

La búsqueda de la cuarta participación de dicho seleccionado en una Copa del Mundo puede significar un gran problema para los dirigidos por Genaro Gattusso. Luego de sumar 9 puntos en el Grupo A que integró con Alemania, Eslovaquia y Luxemburgo quedaron en el tercer puesto muy cerca del conjunto eslovaco que culminó con 12 unidades tras seis partidos disputados.

Fue la selección que menos goles recibió detrás de los germanos y cosecharon tanto 3 victorias como la misma cantidad de derrotas. Sin embargo, su clasificación al Repechaje es en base a lo hecho en la Liga C de la Nations League de Europa donde culminó en el primer puesto ganándose así este lugar por sobre Bulgaria, Bielorrusia y Luxemburgo.