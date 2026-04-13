Marcelo Moreno Martins convirtió dos goles y le dejó un duro mensaje al DT de Bolivia: "Para vos"

El duro cruce de Moreno Martins al DT de Bolivia por no convocarlo para el repechaje rumbo al Mundial 2026.

El experimentado delantero Marcelo Moreno Martins volvió a ser protagonista dentro y fuera de la cancha tras marcar un doblete en la victoria de Oriente Petrolero por 2 a 1 ante Gualberto Villarroel San José, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Primera División de Bolivia. Sus dos goles no solo le dieron el triunfo a su equipo, sino que también funcionaron como plataforma para un fuerte descargo contra Óscar Villegas, entrenador de la Selección de Bolivia, a quien responsabilizó directamente por la reciente eliminación en el repechaje rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Apenas finalizado el encuentro, el histórico goleador de la 'Verde' dejó en claro su malestar por no haber sido convocado para esa instancia decisiva. “Primero, para la hinchada de Oriente que se merecía una victoria, la entrega de todos mis compañeros fue impresionante. Los dos goles fueron para Villegas. ¡Para vos, papá!”, expresó, en una dedicatoria cargada de ironía y enojo, remarcando que su ausencia fue determinante en el desenlace. Además, profundizó sus críticas al sostener que el técnico se equivocó en la planificación y que el equipo necesitaba un delantero de sus características: "Voy a decir solamente eso, porque los goles son los que te dan la victoria y fue lo que necesitó en el repechaje. Una leyenda del fútbol boliviano, del fútbol internacional, 17 años de selección, la oportunidad la tenía que dar, yo hice lo posible, me sacrifiqué para estar ahí".

El atacante de 38 años, que había salido del retiro con el objetivo de ayudar a su país en la clasificación, también hizo foco en el vínculo personal con el entrenador, de quien aseguró que lo subestimó: “Siempre me despreció, siendo que yo lo di todo por la selección, él siempre habló sin respeto a mi persona y yo nunca le falté el respeto a nadie. Yo siempre mostré mi trabajo dentro de la cancha”, afirmó. Por último, se lamentó por el esfuerzo que habían realizado los futbolistas del combinado boliviano y abrió el interrogante sobre una posible salida de Villegas: "Yo solo digo que se equivocó, la culpa es de él, teníamos que estar en el Mundial, los jugadores lo entregaron todo. Ahora hay que esperar para ver si lo echan o no".

Marcelo Moreno Martins criticó a Villegas, DT de Bolivia, días después de la eliminación del repechaje

Las declaraciones de Moreno Martins se dan en un contexto de fuerte tensión en el fútbol boliviano tras la caída en el repechaje internacional ante Irak, lo que frustró la posibilidad de regresar a una Copa del Mundo después de su última participación en Estados Unidos 1994. El delantero, histórico referente de su seleccionado, apuntó directamente al cuerpo técnico por esa situación y sostuvo que los jugadores habían hecho todo lo posible para lograr la clasificación, a la vez que también dejó entrever que su regreso al equipo estuvo motivado por el deseo de disputar el Mundial y que su exclusión resultó difícil de aceptar.

A sus 38 años, el futbolista con pasos por el fútbol de Europa y Brasil había retomado la actividad profesional precisamente para estar disponible en ese tramo decisivo, pero finalmente no fue tenido en cuenta por Villegas, quien argumentó falta de ritmo competitivo. Esa decisión generó polémica y terminó potenciando el conflicto tras sus declaraciones públicas luego del partido, sobre todo teniendo en cuenta que, antes de su retiro, el delantero había sido el máximo goleador de Bolivia rumbo a Qatar 2022 y es uno de los jugadores más reconocidos en su país por su trayectoria.

Moreno Martins jugó su último partido con la Selección de Bolivia en noviembre de 2023, en una goleada en contra ante Uruguay por 3 a 0.

Los números de Marcelo Moreno Martins con la Selección de Bolivia

107 partidos disputados.

31 goles.

11 asistencias.

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026