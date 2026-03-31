Ver Jamaica vs R.D. Congo por el Repechaje al Mundial en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Jamaica y la República Democrática del Congo se enfrentarán este martes en el Estadio Akron en una final del repechaje intercontinental que definirá uno de los últimos clasificados al Mundial 2026. Los Reggae Boyz buscarán volver a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia, mientras que los Leopardos intentarán terminar con una sequía de 52 años sin participar en el torneo más importante del fútbol. El ganador de este encuentro disputado en campo neutral escribirá una página histórica para su país y asegurará su presencia en la máxima cita del fútbol mundial.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Jamaica y República Democrática del Congo, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Jamaica y República Democrática del Congo?

El partido entre Jamaica y República Democrática del Congo por la final del repechaje intercontinental al Mundial se jugará este martes 31 de marzo de 2026, a partir de las 18:00 horas (hora argentina) en el Estadio Akron, en campo neutral. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DGO.

El conjunto caribeño llega a esta final tras haber perdido la clasificación automática al Mundial en la última jornada de las eliminatorias de la CONCACAF el pasado noviembre. Los Reggae Boyz empataron 0-0 con Curazao y terminaron segundos en el Grupo B con 11 puntos, producto de tres victorias y dos empates en seis partidos, quedando a un solo punto de los curazoleños, quienes se convirtieron en la nación más pequeña por población en clasificar a una Copa del Mundo.

Sin embargo, Jamaica encontró una segunda oportunidad a través del repechaje intercontinental y la aprovechó al máximo. El viernes pasado, el equipo dirigido por Rudolph Speid superó 1-0 a Nueva Caledonia en la semifinal disputada en este mismo escenario, con un gol del delantero del Wrexham Bailey Cadamarteri al minuto 17. Esta victoria dejó a los jamaiquinos a 90 minutos de volver a un Mundial, algo que no logran desde Francia 1998, hace 28 años. Por su parte, la República Democrática del Congo llega a este encuentro decisivo después de un camino aún más dramático en las eliminatorias africanas. Los Leopardos terminaron segundos en el Grupo B de las clasificatorias de la CAF con 22 puntos, tras cosechar siete victorias, un empate y dos derrotas en diez partidos, finalizando apenas dos puntos por debajo de Senegal y asegurando su lugar en el playoff continental.

El conjunto dirigido por Sebastien Desabre mostró carácter en los playoffs de la CAF, venciendo 1-0 a la cinco veces campeona africana Camerún en las semifinales el 13 de noviembre, antes de superar a Nigeria, gigante de África Occidental, en la final por penales. Tras esta hazaña, los congoleños tuvieron una participación prometedora en la Copa Africana 2025, donde ganaron dos partidos y empataron uno en la fase de grupos, antes de caer eliminados en octavos de final ante Argelia por 1-0 con un gol en el minuto 119. El miércoles pasado, RD Congo venció 2-0 a Bermuda en un amistoso de preparación, con tantos de Fiston Mayele y el delantero del Newcastle United Yoane Wissa.

Este partido tiene un significado histórico profundo para ambas selecciones. La República Democrática del Congo, que participó como Zaire en su única aparición mundialista en 1974, busca terminar con una sequía de 52 años sin estar presente en una Copa del Mundo. En aquella ocasión, los Leopardos sufrieron una salida temprana tras perder los tres partidos en la fase de grupos. Jamaica, por su parte, intentará clasificar a su segundo Mundial después de su memorable participación en Francia 1998, que sigue siendo la única vez que los Reggae Boyz disputaron el torneo.

El repechaje intercontinental se juega en campo neutral en el Estadio Akron, lo que garantiza condiciones equitativas para ambas selecciones. El ganador de este encuentro asegurará su presencia en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, completando así el cuadro de las 48 selecciones participantes en la próxima edición del torneo.



De qué forma la Jamaica vs Congo

Ver partidos Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre la Jamaica y Congo se podrá ver por D Sports.

Formaciones probables de Jamaica y República Democrática del Congo

El técnico de Jamaica, Rudolph Speid, cuenta con toda su plantilla disponible para este encuentro decisivo y se espera que presente un once inicial sin cambios respecto al que venció a Nueva Caledonia en la semifinal. El experimentado portero Andre Blake, capitán del equipo y guardameta del Philadelphia Union con 93 partidos internacionales, será el encargado de proteger la portería jamaiquina.

La defensa se mantendrá con el cuarteto conformado por Ronaldo Webster, Ethan Pinnock del Brentford, Richard King y Joel Latibeaudiere del Coventry City. En el mediocampo, Karoy Anderson del Blackpool, Isaac Hayden del Queens Park Rangers y Andre Brooks del Sheffield United tendrán la responsabilidad de controlar el centro del campo. En ataque, Bailey Cadamarteri, quien convirtió su segundo gol en cinco partidos con Jamaica en la semifinal, liderará la ofensiva junto a Ephron Mason-Clark del Coventry City y Norman Campbell.

Por el lado de la República Democrática del Congo, el técnico Sebastien Desabre también dispondrá de su mejor once para este compromiso definitivo. Lionel Mpasi del Le Havre ocupará el arco, protegido por una defensa de cuatro integrada por Joris Kayembe del Genk, Axel Tuanzebe del Burnley, el capitán Chancel Mbemba del Lille, quien cuenta con 104 partidos internacionales, y Aaron Wan-Bissaka del West Ham United.

En el mediocampo, el experimentado Samuel Moutoussamy, quien ha disputado 55 partidos con los Leopardos desde su debut en octubre de 2019, formará dupla central con Noah Sadiki del Sunderland y el joven de 21 años Ngal'ayel Mukau del Lille. El tridente ofensivo estará conformado por Meschak Elia del Alanyaspor, quien acumula 66 partidos y 12 goles con la selección, Cédric Bakambu del Real Betis y Yoane Wissa, quien anotó su noveno tanto con RD Congo en el amistoso ante Bermuda y llega motivado para liderar el ataque de los Leopardos.

Probable formación de Jamaica: Andre Blake; Ronaldo Webster, Ethan Pinnock, Richard King, Joel Latibeaudiere; Karoy Anderson, Isaac Hayden, Andre Brooks; Ephron Mason-Clark, Norman Campbell, Bailey Cadamarteri.

Probable formación de República Democrática del Congo: Lionel Mpasi; Joris Kayembe, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka; Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Ngal'ayel Mukau; Meschak Elia, Cédric Bakambu, Yoane Wissa.

Jamaica vs República Democrática del Congo: Ficha técnica