Jamaica vs Nueva Caledonia por el Repechaje al Mundial 2026: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Jamaica buscará dar un paso importante hacia la clasificación al Mundial 2026 cuando enfrente a Nueva Caledonia este jueves, en el marco del Repechaje Intercontinental. Los Reggae Boyz llegan con una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota y con el objetivo de regresar a una Copa del Mundo después de 28 años, mientras que el equipo del Pacífico Sur se presenta con el sueño casi imposible de estar a solo dos victorias de alcanzar su primera clasificación mundialista en la historia.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Jamaica y Nueva Caledonia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Jamaica y Nueva Caledonia?

El partido entre Jamaica y Nueva Caledonia por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 se jugará este jueves 26 de marzo de 2025, a partir de las 23:50 horas (hora argentina) en el Estadio AKRON de México. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para Argentina y podrá verse también vía streaming a través de DGO+. Este será el primer enfrentamiento en la historia entre ambas selecciones.

El conjunto jamaiquino llega a este compromiso después de terminar en el segundo lugar de la tercera ronda de clasificación de CONCACAF, donde no pudieron asegurar su pase directo al Mundial. Los Reggae Boyz cerraron esa fase con un empate 0-0 ante Curazao en noviembre, resultado que los obligó a disputar este repechaje intercontinental. A pesar de este tropiezo, el camino no fue del todo negativo para Jamaica, que comenzó la tercera ronda con dos victorias consecutivas por un marcador combinado de 6-0.

La federación jamaiquina confió en Rudolph Speid para intentar llevar al equipo a su primera Copa del Mundo desde Francia 1998, tras la renuncia de Steve McClaren después del empate ante Curazao. Bajo su dirección temporal, Jamaica mantiene un invicto de cuatro partidos en todas las competiciones, habiendo concedido apenas un gol en ese lapso. En sus dos últimos compromisos internacionales, los caribeños lograron mantener su portería en cero, incluyendo una victoria por 1-0 sobre Granada en enero.

El equipo dirigido por Speid cuenta con importantes jugadores que militan en ligas europeas de primer nivel, como Leon Bailey del Aston Villa, quien regresa después de haberse perdido el partido con Curazao por una lesión en el muslo. Sin embargo, notables ausencias marcan la convocatoria, como la de Michail Antonio, quien no fue seleccionado para esta ventana internacional tras mudarse a Qatar el mes pasado después de sufrir graves lesiones en un accidente automovilístico. Tampoco estará Shamar Nicholson, uno de los máximos goleadores en la ronda clasificatoria con dos tantos.

Por su parte, Nueva Caledonia llega a este encuentro con un sueño que parecía imposible hace apenas unos meses. Este territorio francés, admitido en la FIFA recién a principios de los años 2000, se encuentra a solo dos victorias de clasificar al Mundial 2026. Les Cagous estuvieron a media hora de potencialmente asegurar su boleto a México, Canadá y Estados Unidos antes de conceder tres goles ante Nueva Zelanda en la final de la clasificación de Oceanía, cayendo 3-0. Su mejor jugador es Angelo Fulgini, que actualmente juega en el Al-Tawooun de Arabia Saudita aunque tiene pasado en la liga francesa y la Bundesliga. Sin embargo, este será su partido debut si comienza como titular, ya que se ha nacionalizado recientemente y es la gran apuesta de la Federación en el ataque.

Johann Sidaner asumió una tarea monumental en 2022 al dejar su puesto como entrenador juvenil en el Nantes para dirigir a esta pequeña nación insular. Sería una historia de underdog épica si logran llegar a la fase final este verano, considerando que están ubicados en el puesto 150 del ranking FIFA, con la mayoría de sus jugadores compitiendo localmente en Nueva Caledonia o en la cuarta y quinta división del sistema de ligas francés. A pesar de las adversidades, Nueva Caledonia llega con buenos antecedentes recientes, habiendo ganado dos de sus últimos tres partidos internacionales, incluyendo un triunfo por 2-0 sobre Gibraltar en octubre.

Este jueves marcará el cuarto enfrentamiento de Nueva Caledonia ante una selección de CONCACAF en toda su historia. Les Cagous han perdido en múltiples ocasiones ante Martinica, equipo caribeño que ha sido su único rival de la confederación hasta ahora. Para Jamaica, este será su primer cruce con un rival de Oceanía desde que cayeron 5-0 en un amistoso ante Australia en 2005, cuando los australianos aún competían en esa región antes de mudarse a la confederación asiática. El ganador de este encuentro enfrentará al vencedor del duelo entre Costa Rica y Guinea en busca de uno de los últimos boletos al Mundial 2026.

Formaciones probables de Jamaica y Nueva Caledonia

El técnico de Jamaica, Rudolph Speid, recupera a Leon Bailey para este encuentro decisivo después de que el extremo del Aston Villa se perdiera el clasificatorio ante Curazao por una lesión en el muslo. Bailey será una pieza clave en el esquema ofensivo de los Reggae Boyz. Sin embargo, Speid no podrá contar con Michail Antonio, quien fue dejado fuera de esta convocatoria tras su mudanza a Qatar en febrero después de las graves lesiones sufridas en un accidente automovilístico. Tampoco estará presente Shamar Nicholson, quien había sido uno de los máximos artilleros en la tercera ronda clasificatoria con dos goles, pero quedó fuera de la lista final.

En el arco estará Andre Blake, capitán y figura del equipo, con 92 partidos con la selección. La defensa la comandarán Damion Lowe y Ethan Pinnock en el centro, con Joel Latibeaudiere y Amari'i Bell en los laterales. En el mediocampo, Bobby De Cordova-Reid, Leon Bailey y Kevon Lambert serán los encargados de generar juego, mientras que en el ataque Demarai Gray y Renaldo Cephas, quien anotó dos veces en la fase previa de clasificación, liderarán la ofensiva jamaiquina.

Por el lado de Nueva Caledonia, el entrenador Johann Sidaner mostró tres nuevas caras en el once inicial contra Gibraltar que no habían comenzado el partido ante Nueva Zelanda: Morgan Mathelon, Jean-Jacques Katrawa y Gerard Waia. Esta rotación podría mantenerse para enfrentar a los jamaiquinos, buscando frescura física para competir contra un rival de mayor jerarquía futbolística.

El capitán Cesar Zeoula, con 46 partidos internacionales, se encuentra a solo cuatro apariciones de alcanzar los 50 encuentros con Les Cagous, un hito histórico para el futbolista de 36 años que milita en el Chauvigny de Francia. En el ataque, Georges Gope-Fenepej y Joseph Athale lideran las opciones goleadoras, habiendo anotado tres tantos cada uno durante la fase clasificatoria de Oceanía. Rocky Nyikeine, con 32 partidos, será el guardameta titular en busca de mantener la valla invicta ante la ofensiva caribeña. Sin embargo, la gran aparición y esperanza es Angelo Fulgini, el delantero con pasado en la Bundesliga y la liga francesa es el único jugador de jerarquía en el equipo, y con su reciente nacionalización tendrá que ser la gran apuesta en ataque.

Probable formación de Jamaica: Andre Blake; Joel Latibeaudiere, Damion Lowe, Ethan Pinnock, Amari'i Bell; Kevon Lambert, Isaac Hayden; Leon Bailey, Bobby De Cordova-Reid, Renaldo Cephas; Demarai Gray.

Andre Blake; Joel Latibeaudiere, Damion Lowe, Ethan Pinnock, Amari'i Bell; Kevon Lambert, Isaac Hayden; Leon Bailey, Bobby De Cordova-Reid, Renaldo Cephas; Demarai Gray. Probable formación de Nueva Caledonia: Rocky Nyikeine; Bernard Iwa, Didier Simane, Morgan Mathelon, Jekob Jeno; Joseph Athale, Pierre Bako, Joris Kenon; Cesar Zeoula, Georges Gope-Fenepej, Angelo Fulgini.

Jamaica vs Nueva Caledonia: Ficha técnica