El repudiable cántico de hinchas de España a Egipto y que afecta a Lamine Yamal: "Musulmanes"

El discrminatorio cántico de hinchas de España contra Egipto, que afecta a Lamine Yamal en la previa del Mundial 2026.

Una situación repudiable se dio en el amistoso entre España y Egipto este jueves, a meses del Mundial 2026. Luego de que terminara de sonar el himno egipcio en el estadio, los hinchas españoles entonaron cánticos discriminatorios en contra de los musulmanes y, paradógicamente, olvidaron que Lamine Yamal profesa dicha religión.

Minutos antes de que comenzara el encuentro en el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat de Barcelona, sonó el himno de Egipto como parte del protocolo FIFA y, enseguida, comenzó a ser silbado por los fanáticos locales. Pero, una vez finalizado, los españoles, desde las tribunas, comenzaron a cantar una canción de islamofobia. "Musulmán el que no bote", en alusión al que no saltaba, era musulmán.

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