Papelón de Inglaterra en la previa del Mundial 2026: perdió con Japón en Wembley

La Selección de Japón sorprendió al mundo y le generó un papelón a Inglaterra en Wembley. El equipo nipón le dio un tremendo golpe al equipo inglés y, después de un partidazo, venció 1-0 al equipo pirata con gol de Mitoma.

En el amistoso frente a Inglaterra, a los 22 minutos, Japón ejecutó un contraataque brillante. Tras presionar y recuperar la pelota en mitad de cancha, el equipo nipón desplegó una jugada colectiva rápida y precisa que desarmó completamente la defensa inglesa, dirigida por Thomas Tuchel.

Con pases cruzados a un toque y un cambio de ritmo notable, Japón avanzó con velocidad y claridad hasta el área rival. La jugada terminó con un pase al centro para Mitoma, quien definió solo y con una precisión exquisita, marcando uno de los mejores goles de la semana. Por su parte, Inglaterra, que venía de empatar con Uruguay, mostró un rendimiento que dejó más preguntas que respuestas. El entrenador Tuchel tendrá mucho trabajo por delante en los próximos dos meses para llegar con todo a la Copa del Mundo.

Mientras tanto, Japón continúa creciendo y demostrando que puede competir en escenarios que antes parecían inalcanzables. El gol en Wembley es una muestra clara de la evolución y el potencial que tiene para sorprender en la próxima cita mundialista.