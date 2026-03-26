Dinamarca vs. Macedonia del Norte por repechaje al Mundial 2026: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Dinamarca buscará mantener su racha de clasificaciones consecutivas a mundiales cuando reciba a Macedonia del Norte este jueves, en la semifinal de los playoffs rumbo al Mundial 2026. El equipo de Brian Riemer llega a este compromiso tras perder el liderato de su grupo en las últimas fechas, cayendo 4-2 ante Escocia, pero con la confianza de haber superado esta instancia en las dos ocasiones previas que participó de los playoffs, clasificándose en ambas oportunidades.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Dinamarca y Macedonia del Norte, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Dinamarca y Macedonia del Norte?

El partido entre Dinamarca y Macedonia del Norte por la semifinal de los playoffs de las Eliminatorias del Mundial se jugará este jueves 26 de marzo de 2026, a partir de las 16:45 horas (hora argentina) en el Parken Stadium de Copenhague. El encuentro será transmitido en vivo exclusivamente vía streaming a través de Disney+ Premium. El árbitro principal del partido será Felix Zwayer.

El conjunto escandinavo llega a este partido tras una fase de clasificación agridulce. De Rod-Hvide lideraban el Grupo C con dos fechas por disputarse, pero un empate en casa ante Bielorrusia y la posterior derrota por 4-2 ante Escocia en Glasgow les costaron el primer puesto directo al Mundial. Este tropiezo puso fin a una racha de siete partidos sin conocer la derrota y los obligó a transitar el camino de los playoffs.

Dinamarca buscará clasificar a su tercera Copa del Mundo consecutiva y mejorar su desempeño respecto a Qatar 2022, donde apenas sumaron un punto en la fase de grupos y quedaron eliminados prematuramente. La experiencia en playoffs les juega a favor: han participado en dos ocasiones anteriores y en ambas lograron el boleto al torneo, siendo la más reciente en 2022 cuando superaron a la República de Irlanda por un contundente 5-1 global.

El único antecedente como local ante Macedonia del Norte favorece a los daneses: en 1995, durante las Eliminatorias para la Eurocopa, se impusieron 1-0 en el Parken Stadium, el mismo escenario donde buscarán dar un paso clave hacia Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Por su parte, Macedonia del Norte llega a este compromiso con la ilusión de escribir el capítulo más importante de su historia futbolística. Los Red Lynxes terminaron terceros en su grupo de clasificación, por detrás de Bélgica y Gales, pero aseguraron su lugar en los playoffs al haberse coronado campeones del Grupo C de la UEFA Nations League 2024-25.

El equipo balcánico atravesó un momento difícil al final de la fase de grupos, sumando apenas dos puntos en sus últimos tres partidos y sufriendo una dolorosa goleada 7-1 ante Gales en noviembre. Esta derrota, en la que encajaron tantos goles como en sus 16 encuentros previos combinados, precipitó la salida del entrenador Blagoja Milevski. En su lugar asumió Goce Sedloski, quien debutará este jueves en el banquillo macedonio.

Macedonia del Norte ya vivió la experiencia de los playoffs en 2022, cuando protagonizaron una hazaña histórica al eliminar a la tetracampeona Italia antes de caer en la final ante Portugal. Si logran superar a Dinamarca en esta ocasión, enfrentarían al ganador del cruce entre República Checa e Irlanda por un lugar en el Mundial. El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue en 2013, cuando Macedonia sorprendió con un 3-0 en casa ante una Dinamarca que contaba con figuras como Kasper Schmeichel, Daniel Agger y Christian Eriksen.

Formaciones probables de Dinamarca y Macedonia del Norte

Dinamarca: Mads Hermansen; Lucas Høgsberg, Victor Nelsson, Oliver Provstgaard, Joakim Mæhle; Christian Nørgaard, Morten Hjulmand; Gustav Isaksen, Christian Eriksen, Jesper Lindstrøm; Rasmus Højlund.

Macedonia del Norte: Stole Dimitrievski; Gjoko Zajkov, Visar Musliu, Darko Velkovski, Ezgjan Alioski; Isnik Alimi, Enis Bardhi, Eljif Elmas; Darko Churlinov, Aleksandar Trajkovski, Bojan Miovski.

El técnico de Dinamarca, Brian Riemer, cuenta con un plantel repleto de jugadores que militan en las principales ligas europeas. La gran novedad en la convocatoria es la presencia de Mads Hermansen, guardameta del West Ham United que se ha ganado la titularidad en el club londinense desplazando a Alphonse Areola, y podría tener su debut con la selección mayor.

La principal amenaza ofensiva danesa es sin dudas Rasmus Højlund, el delantero del Napoli que atraviesa su mejor momento goleador con 10 tantos en la Serie A esta temporada, su registro más prolífico a nivel de clubes. El joven de 23 años también ha sido fundamental en las Eliminatorias, marcando cinco goles en igual cantidad de partidos, convirtiéndose en el máximo artillero del Grupo C. Sin embargo, Riemer deberá afrontar la ausencia de Joachim Andersen, defensor del Fulham que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Por el lado de Macedonia del Norte, el flamante entrenador Goce Sedloski tendrá su primera experiencia al mando del equipo en un partido de altísima exigencia. La gran figura del conjunto balcánico es Eljif Elmas, mediocampista ofensivo que milita cedido en el Napoli, donde ha disputado 26 partidos de liga esta temporada y se ha consolidado como pieza clave del esquema táctico.

Sedloski también contará con jugadores de experiencia internacional como el lateral izquierdo Ezgjan Alioski, ex Leeds United que ahora defiende los colores del Lugano, y el delantero Bojan Miovski del Rangers escocés. La dupla ofensiva estará complementada por Aleksandar Trajkovski, quien con 98 partidos internacionales aporta veteranía al frente de ataque macedonio.

Dinamarca vs. Macedonia del Norte: ficha técnica