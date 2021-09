El sentido homenaje en las redes para el Morro García en el día de su cumpleaños

Los fanáticos del "Morro" Santiago García lo recordaron en las redes sociales con un sentido homenaje.

El pasado martes 14 de septiembre, Santiago "Morro" García hubiera cumplido 31 años. Sus fanáticos le dedicaron en las redes un sentido homenaje con distintas publicaciones recordando momentos de su carrera. El pasado mes de febrero el delantero uruguayo se quitó la vida mientras se encontraba bajo un tratamiento psiquiátrico en Mendoza.

El futbolista pertenecía a Godoy Cruz y fue separado del plantel por el entonces DT Sebastián Méndez. El "Morro" llegó al "Tomba" en 2016 luego de una trayectoria extensa por el fútbol uruguayo. Además, vistió las camisetas de Atlético Paranaense y Kasimpasa de Turquía. Fue ídolo y figura del conjunto mendocino con 51 goles en 119 partidos siendo el máximo goleador del club en Primera División.

El pasado 9 de febrero, días después de confirmarse su fallecimiento fue velado en Montevideo y lo despidió una multitud en las calles de la mencionada capital uruguaya. Este 14 de septiembre, el día en el que el "Morro" cumplía 31 años su gente lo recordó en las redes rindiéndole homenaje. Desde hinchas hasta los clubes por los que pasó.

El mal momento que vivió El Morro García en el fútbol:

Hace poco más de dos años, El Morro García participó del clásico ping pong que el programa de TyC Sports Líbero realiza con futbolistas. En esa ocasión, el delantero contó lo difíciles que fueron sus experiencias tanto en su paso por Turquía como por Brasil. En 2011, y tras la final uruguaya que jugó para Nacional (Montevideo) ante Defensor Sporting, tuvo que superar un doping positivo por cocaína.

El jugador negó consumir la sustancia y alegó que hubo un "mal manejo" que no le gustó. "El que estuvo involucrado en la situación sabe lo que realmente pasó, yo duermo tranquilo", agregó el delantero sobre la polémica suspensión que lo privaba de jugar en su país y en la selección uruguaya. El resultado de la prueba se supo mientras él jugaba en el Atlético Paranaense (Brasil).

"Hubo un momento en el que pensé en dejar de jugar al fútbol, hasta el punto tal que un día abro la puerta y mi hermano vio la manera en la que estaba viviendo. No prendía la luz de mi casa, estaba totalmente deprimido, no quería jugar al fútbol, no quería jugar más", relató. En aquel momento, el jugador explicó que hubo muchas situaciones que lo "sobrepasaron" por cosas que él no había hecho.