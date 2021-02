En una mañana llena de abrazos, lágrimas e impotencia hinchas de Nacional de Montevideo despidieron por última vez a Santiago el Morro García. El jugador fue encontrado muerto el último sábado en su departamento en Mendoza. Bajo tratamiento psiquiátrico, el deportista se encontraba sin lugar en el primer equipo de Godoy Cruz, club del que era el máximo goleador histórico en la Primera División.

Alrededor del mediodía, las inmediaciones de la sede de Nacional, club en el que debutó García y del cual era hincha fanático, ya estaban bastante pobladas ya que los fanáticos sabían que el cortejo iba a pasar por ahí. La institución quiso realizar un funeral masivo en el Gran Parque Central, su estadio, pero las autoridades sanitarias no los habilitaron debido al coronavirus.

Los restos del goleador oriental llegaron a la capital uruguaya ayer por la noche. El cortejo finalizó en el cementerio Parque Los Fresnos de Carrasco, en Canelones, donde se realizó finalmente el sepelio. En su homenaje, durante todo el fin de semana estuvieron prendidas las luces del palco del Morro en el estadio de Nacional.

Una importante cantidad de personas acompañaron el cortejo desde la sede de Nacional hasta el cementerio, principalmente vestidas con prendas del Tricolor. Los gritos de "Olé, olé, olé, Morro" llenaron la triste mañana mientras que con el hashtag #MorroEterno lo homenajearon a través de las redes sociales quienes no pudieron acercarse en persona a la despedida del goleador uruguayo.

Para homenajear al jugador, Godoy Cruz confirmó con un emotivo mensaje en sus redes sociales que retirará la camiseta 18 con la que jugaba el Morro. "Nunca nada será suficiente para agradecerte por todo lo que hiciste por Godoy Cruz. La 18 es tuya, es eterna como vos. ¡GRACIAS POR TODO MORRO!”, compartió el club mendocino en su cuenta oficial de Twitter. Con los colores del Bodeguero, García jugó 119 partidos y metió 51 goles.

La madre del Morro apuntó directamente contra José Mansur, presidente de Godoy Cruz. "Este señor, que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y humillarlo, nunca me contestó. Está en Cariló pasando sus vacaciones y ni siquiera me dio sus condolencias. Sé que la gente lo quería, siempre lo respetó y supo que dio todo por la camiseta. Santiago se enamoró de la ciudad, del club y de los hinchas", aseguró muy enojada.

El goleador se encontraba en conflicto con la dirigencia del Tomba que lo había colgado a pesar de tener contrato hasta junio del 2021. García estaba buscando club para sumarse cuando quedara libre de Godoy Cruz. Nacional era una opción, por lo que contó recientemente el mismo vicepresidente de la institución.