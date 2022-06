Ángel Di María, muy cerca de otro gigante de Europa tras dejar PSG

Tras la emotiva despedida de PSG y el interés de Juventus, Ángel Di María está muy cerca de fichar por otro gigante de Europa que le hizo una oferta en las últimas horas. Los detalles de la negociación.

La emotiva despedida de Ángel Di María de PSG en pleno estadio del Parque de los Príncipes sacudió al mundo del fútbol en mayo de 2022, aunque ahora la incógnita es dónde seguirá la carrera de "Fideo" a los 34 años. Y todo indica que el rosarino recalará en otro de los clubes gigantes de Europa.

De acuerdo con lo que publicaron algunos medios en el Viejo Continente, el nuevo desafío del extremo estará en España. Se trata de una Liga que el ex Rosario Central conoce muy bien después de sus cinco temporadas en Real Madrid entre 2010 y 2015.

Ángel Di María, a un paso de Barcelona

Según la información de ciertos canales y portales deportivos de Catalunya, el atacante de la Selección Argentina se ofreció al Barça que dirige Xavi Hernández. Incluso, aseguran que el contrato ya está arreglado de palabra: acordaron el monto del salario por una temporada, con la opción de extenderlo por una campaña más.

Di María enfrentó varias veces a Barcelona por la Champions League.

Sin embargo, el principal obstáculo para que Di María llegue a Barcelona se llama Ousmane Dembélé. El francés demora la respuesta a la propuesta del club catalán desde principios de 2022 y dicha negociación dilata los posibles avances en las tratativas con Di María. Para colmo, el mercado de pases en Europa cerrará recién el próximo 31 de agosto.

Como lo más probable por estas horas es que Dembélé no renueve el contrato y se vaya del plantel "culé", ese lugar como extremo por ambas bandas podría ser perfectamente ocupado por el argentino. Los problemas económicos del "Blaugrana" no serían un impedimento en este sentido, ya que aseguran que la prioridad del futbolista no pasa por el sueldo sino por lo deportivo: necesita sumar minutos para llegar en plenas condiciones al Mundial de Qatar, que marcará su despedida del Seleccionado.

El ofrecimiento por una sola temporada favorece a "Fideo", que llegaría a Barcelona en libertad de acción y con el pase en su poder, ya que planea regresar a Central en 2023 o 2024. Por otra parte, Juventus también sigue pendiente de él y ya le propuso un vínculo por dos años.

Di María, cerca de Barcelona: sus números en España

Luego de su breve paso por Central y por Benfica de Portugal, el atacante arribó a Real Madrid a cambio de unos 40 millones de euros a mediados de 2010. Hasta 2015, disputó 190 partidos oficiales con 36 goles, 86 asistencias y 6 títulos, incluido el de la Champions League 2013/2014.