Los dos jugadores de Boca que Úbeda recupera para enfrentar a Huracán

Los dos jugadores de Boca que Ubeda recupera para enfrentar a Huracan

En el marco de los octavos de final del Torneo Apertura, Boca Juniors recibe a Huracán en La Bombonera este sábado 9 de mayo desde las 19 y Claudio Úbeda ya sabe que contará con dos importantes regresos al plantel. El DT del "Xeneize" ya tiene a disposición a algunos futbolistas que estaban en duda para este compromiso clave en el que buscarán la clasificación a cuartos de final. Por supuesto, dependerá del entrenador darle o no lugar en el verde césped en este partido.

Los dos jugadores que recuperó Úbeda en Boca para jugar contra Huracán

Ander Herrera sufrió una lesión muscular en la previa del partido ante Defensa y Justicia, pero ya está en condiciones de volver a las canchas y hasta puede sumar minutos. Si bien Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar serían los titulares, el volante vasco podría ingresar en algún momento del encuentro regresando así al campo de juego. Además, será fundamental que tenga rodaje otra vez pensando en el duelo ante Cruzeiro por la Copa Libertadores del próximo martes 19 de mayo teniendo en cuenta que puede ser el reemplazante del exhombre de Estudiantes de La Plata tras su expulsión ante Barcelona de Ecuador.

Por otro lado, Leandro Brey alivió a todo Boca después de confirmarse que sólo fue un golpe lo que tuvo en el cruce copero y está a disposición de Claudio Úbeda. El joven arquero con pasado en Los Andes podría estar desde el arranque, aunque el entrenador deberá decidir si lo preserva pensando en los encuentros que se vienen por el certamen continental en el que quedaron terceros en el Grupo D con dos fechas por delante. Sería la única duda del "Sifón" hasta el momento para jugar ante Huracán y buscar la clasificación a cuartos de final del campeonato doméstico en el que, si triunfan, se verían las caras con Argentinos Juniors o Lanús en la siguiente instancia.

Ander Herrera volverá a los concentrados de Boca tras su lesión

La posible formación de Boca ante Huracán por los octavos del Apertura

Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.

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El duelo entre el "Xeneize" y el "Globo" por los playoffs del campeonato tendrá lugar este sábado 9 de mayo desde las 19 en La Bombonera con el arbitraje de Pablo Echavarría. La transmisión de dicho compromiso estará a cargo de ESPN Premium o TNT Sports. El ganador de este cruce se verá las caras con el equipo que triunfe entre Argentinos Juniors y Lanús en La Paternal.

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